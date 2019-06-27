Пропагандистов Путина обстреляли под Донецком

Трое российских пропагандистов попали под обстрел под оккупированным Донецком.

Как передают российские ресурсы, инцидент произошел в четверг, 27 июня, около 18:00 в поселке Александровка.

Оккупанты уточнили, что под обстрел попали представители News front, РИА-Новости и "пресс-службы народной милиции ДНР".

"Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы", - рассказал фотокорреспондент Александр Гаюк.

Отмечается, что огонь велся из минометов 120 миллиметров.

Иллюстрация ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. В ООС объяснили, что процесс не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке.

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