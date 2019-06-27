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Пропагандистов Путина обстреляли под Донецком

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Трое российских пропагандистов попали под обстрел под оккупированным Донецком.

Как передают российские ресурсы, инцидент произошел в четверг, 27 июня, около 18:00 в поселке Александровка.

Оккупанты уточнили, что под обстрел попали представители News front, РИА-Новости и "пресс-службы народной милиции ДНР".

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"Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы", - рассказал фотокорреспондент Александр Гаюк.

Отмечается, что огонь велся из минометов 120 миллиметров.

Иллюстрация

Иллюстрация

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений. В ООС объяснили, что процесс не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Настоящие военкоры работают на передовой, а обозники сочиняют свой бред в уютных кабинетах и вешают лапшу зомбированным свидомитам.
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
надеюсь там всех этих пид##ов поубивало?!
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леня зе
леня зе
а вот как выглядит оригинал-Группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка, никто не пострадал. «Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости. По словам фотокорреспондента агентства Александра Гаюка, журналисты приехали в посёлок для того, чтобы зафиксировать разрушения от предыдущего обстрела украинских силовиков.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
леня зе, нех... шастать.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
леня зе, Геббельс-Инфо информирует?
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