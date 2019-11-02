"Надеюсь, ее не уволят": Цимбалюк поймал пропагандистку Кремля на жестком проколе из-за Украины

Пропагандистка российского телеканала "Звезда" на брифинге с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером назвала украинских добровольцев ополченцами. Таким образом, она признала, что террористы "Л/ДНР" являются не "ополченцами", а оккупантами чужой земли.

На этот нюанс обратил внимание в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский доброволец

"Как же она сказала – "вооруженные киевские ополченцы". В этом весь смысл. Надеюсь, эту девушку после этого не уволят. Потому что давайте-ка разберем, что значат слова. Добровольцы – их как раз можно назвать ополченцами. Потому что это люди, которые оказывают содействие своей армии, не чужой. Можете посмотреть это в любом толковом словаре русского языка", – отметил он.

"Тогда возникает вопрос: а с кем же воюют наши ополченцы-добровольцы и, конечно, ВСУ? Правильно – это люди, которые оказывают содействие армии вражеской страны – России. И являются они не "ополченцами", а коллаборационистами", – добавил Цимбалюк, объясняя жесткий просчет путинской пропагандистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк поймал главу Совфеда РФ Валентину Матвиенко на случайном признании во вторжении России на Донбасс. Она отметила, что создание поместной православной церкви в Украине выльется в гражданскую войну. По мнению Цимбалюка, таким образом политик страны-агрессора разрушила миф о том, что в Украине якобы уже пятый год идет "гражданская война".

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