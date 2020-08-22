Пропагандистка Скабеева похвасталась визитом в Крым

Российская пропагандистка Ольга Скабеева похвасталась поездкой в аннексированный украинский Крым.

Фотографию из курортного поселка Коктебель на юго-востоке оккупированного полуострова Скабеева опубликовала на странице в Instagram. Свое местонахождение россиянка обозначила с помощью геолокации.

Пропагандистка также назвала Крым российским. "Каждый раз, когда приезжаю в Крым, думаю: как же круто, что все это наше! Ура!" – написала Скабеева.

Известно, что она поехала на открытие организованного оккупантами джазового фестиваля Koktebel Jazz Party-2020, которое состоялось 21 августа.

Скриншот поста Скабеевой

Instagram / Ольга Скабеева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Скабеева заявила, что силовое подавление протестов в Беларуси якобы оправдано и похвалила ОМОН. Она считает, что Беларуси грозило повторения украинского сценария с Майданом.

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