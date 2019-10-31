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31 октября • обновлено в 12:15
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"Придурок и предатель!" Пропагандист Путина устроил разнос Гиркину в прямом эфире

2.6т Читать материал на украинском

Скандальный российский пропагандист Андрей Норкин публично обозвал экс-главаря террористической "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), обвинив в предательстве.

Кроме того, он цинично солгал, что кремлевские оккупанты не решились на захват Мариуполя, Авдеевки и остальной территории Украины якобы, чтобы не стать оккупантами. Разъяренный спич рупор Кремля озвучил в эфире пропагандисткой программы "Место встречи" на НТВ. Ее фрагмент опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из равновесия Норкина вывел вопрос еще одного пропагандиста Олега Барабанова о том, почему российская армия остановила наступление на Донбассе.

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"Это не мы остановились! У меня свое отношение в господину Гиркину. Я категорически даже не буду с ним никогда разговаривать. У Захарченко были возможности идти еще дальше (чем Мариуполь. – Ред.). Был один аргумент, очень простой, когда Захрченко еще был жив и руководил "ДНР": мы не можем перейти туда дополнительно, потому что мы отбили нападение на нашу сторону, мы защитили свою землю. Как только мы сделаем хотя бы один шаг туда, мы уже будем считаться оккупантами и агрессорами. Это было совершенно понятно", – возмутился одиозный ведущий.

Гиркин и Норкин

Гиркин и Норкин

После этого он снова вернулся к персоне Гиркина и жестко высказал свое отношение к одному из первых главарей террористов "ДНР".

"Этот придурок Гиркин, которого тогдашнее руководство "донецких республик" готово было руками просто разорвать, потому что он был провокатор и предатель, бросил своих людей!" – вскипел Норкин.

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Темы
Война на Донбассе российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
ДНР
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