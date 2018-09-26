Пропагандист Кремля пригрозил украинцам "кислыми временами"

Журналист российского пропагандистского издания "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин заявил, что после разрыва Договора о дружбе украинских заробитчан в РФ ожидают "кислые времена".

Таким образом он отреагировал в Facebook на публикацию OBOZREVATEL о его "сливе" схемы задержания граждан Украины правоохранительными органами РФ.

"Катающиеся в РФ криптобандеровцы прекрасно знают, на что их пробивают при пересечении границы. А после разрыва Договора о дружбе заробитчан ожидают кислые времена", - написал он.

Новости Пропагандист Стариков размечтался о полной оккупации Украины РФ

Напомним, Стешин утверждал, что главное для российских силовиков при задержании обозвать украинца "участником АТО", а "дальше все пойдет по накатанной".

Ранее OBOZREVATEL опубликовал детальную информацию об украинцах, которые поехали в Ульяновск на форум писателей. Украинскую делегацию представляли не только жители ОРДЛО и Крыма, а и мирных городов, в т. ч. Киева.