МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Пропагандист Кремля пригрозил украинцам "кислыми временами"

1.5тЧитать материал на украинском

Журналист российского пропагандистского издания "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин заявил, что после разрыва Договора о дружбе украинских заробитчан в РФ ожидают "кислые времена".

Таким образом он отреагировал в Facebook на публикацию OBOZREVATEL о его "сливе" схемы задержания граждан Украины правоохранительными органами РФ.

"Катающиеся в РФ криптобандеровцы прекрасно знают, на что их пробивают при пересечении границы. А после разрыва Договора о дружбе заробитчан ожидают кислые времена", - написал он.

Новости
Пропагандист Стариков размечтался о полной оккупации Украины РФ

Напомним, Стешин утверждал, что главное для российских силовиков при задержании обозвать украинца "участником АТО", а "дальше все пойдет по накатанной".

Ранее OBOZREVATEL опубликовал детальную информацию об украинцах, которые поехали в Ульяновск на форум писателей. Украинскую делегацию представляли не только жители ОРДЛО и Крыма, а и мирных городов, в т. ч. Киева.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги