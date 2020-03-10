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10 марта • обновлено в 11:11
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Россия оккупирует Украину изнутри? Марк Фейгин рассказал об агентуре Кремля

1.8т
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Не добившись результата военными методами, Россия сделала ставку на гибридную агрессию и пытается "изнутри" оккупировать Украину.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире ObozTV. Он предупредил, что промосковские структуры в Украине "найдутся везде".

"Военные методы не дали результатов в полном смысле. Война (на Донбассе. – Ред.) продолжается уже почти 6 лет. Конечно, в какой-то момент в 2014 году Москва сознательно остановила агрессию, но военного решения она не добилась. На протяжении последних лет гибридная агрессия выражается в том, чтобы оккупировать общественные, политические, медийные структуры в Украине", – отметил Фейгин.

Российский правозащитник уточнил, что такая гибридная война продолжается и набирает обороты.

"Это процесс идет. И надо признать, не без успеха. До последнего времени за это отвечал небезызвестный Сурков, который открыто в своем интервью заявил, что с Украиной дружеские отношения можно выстраивать только путем принуждения", – напомнил он.

Фейгин пояснил, что слова Суркова свидетельствуют о "разнообразии форм" российской агрессии.

"Это не только непосредственная военная агрессия. Но и оккупация власти, внедрение своей агентуры в разные органы власти, управление общественным мнением через медиа.... Они это делают. И телеканалы, и издания, и общественные структуры, и политические партии... Вы найдете промосковские структуры везде", – констатировал эксперт.

Глава РФ Владимир Путин

Глава РФ Владимир Путин

kremlin.ru

Как писал OBOZREVATEL, 18 февраля 2020 года глава РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с должности помощника президента России (в его компетенцию входили вопросы, связанные с Украиной).

Вскоре после увольнения Сурков дал ряд скандальных интервью: среди прочего он заявил, что "Украины нет", назвал украинцев "хохлами", а "главарей" террористических т.н. Л/ДНР "замечательными людьми" и "настоящими воинами".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Марк Фейгин Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Украина
Теги
Новости России политика война
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кто, кто? Фейкин? Правозащитнег? Уже анекдот. Это чьи же, для примера, права он защитил?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я один из них)))
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Serov Oleg
Serov Oleg
фейкин,помоги "сестре" Шария,которую Толя обул на 100.000 евро за клевету....это,ты там мутил,за что был лишен звания адвоката и публично не раз извинялся за ложь...
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