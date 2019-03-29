Пролетел над Крымом и Донбассом: над Украиной пронесся разведчик США

Американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk осуществил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с оккупантами на Донбассе и побережья аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". Информация, собранная БПЛА, будет передана в распоряжение Воздушных сил ВСУ.

Разведчик около 6 утра взлетел с авиабазы ​​Сигонела в Италии и, совершив перелет через Грецию, Болгарию и Румынию, в Черновицкой области вошел в воздушное пространство Украины.

Украинский милитарный портал

Украинский милитарный портал

Отмечается, что в 11:00 RQ-4B-30 Global Hawk сделал несколько кругов вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. В 15:00 он завершил полет над Донбассом и отправился в Крым.

В 16:25 беспилотник уже осуществлял мониторинг вдоль побережья оккупированного Россией полуострова.

RQ-4 Global Hawk Википедия

RQ-4 Global Hawk – стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 с авиабазы ​​Военно-воздушных сил США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее над Крымом осуществил разведывательный полет военный самолет Соединенных Штатов Америки Boeing RC-135V 9.

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