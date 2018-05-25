"Прокурору-антимайдановцу" подарили дом в Киеве за 4 млн

Прокурор Алина Головко, которая во время Революции Достоинства выступала в суде против активистов Майдана, получила от своего отца в подарок коттедж на киевских Осокорках.

О новой недвижимости она сообщила 23 мая в изменениях в декларации. Прокурор указала, что стала владелицей дома 17 мая этого года, и заявила стоимость дома в 150 тыс. грн, передает BIHUS.info.

В то же время риэлтор Сергей Костецкий в разговоре с журналистами оценил минимальную стоимость этого коттеджа почти в 30 раз больше.

По его словам, цена такой недвижимости достигает 4 млн грн – по $800 за квадратный метр при общей площади 197 кв. м.

Отмечается, что при этом в декларации не указано, на каком именно основании прокурор стала владелицей этого имущества. Ее отец, Леонид Минчук, указан как продавец, однако в государственном реестре записано, что 17 мая на Алину Головко оформили договор дарения.

Напомним, ранее стало известно, что Головко, будучи еще под девичьей фамилией Минчук, выступала в суде против двух активистов Революции Достоинства. В частности, она представляла обвинения против 72-летнего активиста из Винницкой области Николая Пасечника. В то время она работала в прокуратуре Оболонского района Киева.

Кроме того, Минчук-Головко 25 января 2014 года просила суд заключить под стражу другого активиста – Василия Сливинского.

При этом ее муж, также прокурор Павел Головко, который в 2014 году выступал в суде против активистов Революции Достоинства, сегодня работает в Департаменте специальных расследований ГПУ, который расследует именно преступления против Майдана.