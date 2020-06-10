Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненко: всплыли детали скандала

Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко, отказался подписывать подозрение, полученное от следователя Службы безопасности Украины.

Это произошло еще месяц назад. Соответствующий документ опубликовано на сайте агентства журналистских расследований "Слідство.інфо" (чтобы посмотреть его, а также видео, проскролльте новость до конца).

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненк

Причины своего решения прокурор объяснил в письменной форме на 13-ти страницах, вскоре после этого он перевелся в другой департамент, а затем был исключен из дела Стерненко.

По словам Радионова, следствие по делу активиста является предвзятым, а подозрение – незаконное и противоречит собранным во время расследования доказательствам.

Также он считает предвзятой генерального прокурора Ирину Венедиктову и подал на нее жалобу в специальный орган по контролю прокуроров.

Прокурор Радионов отказался подписывать подозрение Стерненко slidstvo.info

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненко slidstvo.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

Поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Парень нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот скончался на месте ЧП. Как заявляет Стерненко, он действовал в рамках самообороны.

Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" проходит по делу как свидетель.

Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

В мае 2019 года в полиции заявили, что ряд вещественных доказательств по делам о покушении на активистов в Одесской области, в частности на Стерненко, исчезли.

Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая сотни людей провели акцию "Руки прочь от Стерненко".

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