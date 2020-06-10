Главная Новости
10 июня • обновлено в 17:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненко: всплыли детали скандала

944
Читать материал на украинском

Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко, отказался подписывать подозрение, полученное от следователя Службы безопасности Украины.

Это произошло еще месяц назад. Соответствующий документ опубликовано на сайте агентства журналистских расследований "Слідство.інфо" (чтобы посмотреть его, а также видео, проскролльте новость до конца).

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненк

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненк

Причины своего решения прокурор объяснил в письменной форме на 13-ти страницах, вскоре после этого он перевелся в другой департамент, а затем был исключен из дела Стерненко.

По словам Радионова, следствие по делу активиста является предвзятым, а подозрение – незаконное и противоречит собранным во время расследования доказательствам.

Также он считает предвзятой генерального прокурора Ирину Венедиктову и подал на нее жалобу в специальный орган по контролю прокуроров.

Прокурор Радионов отказался подписывать подозрение Стерненко

Прокурор Радионов отказался подписывать подозрение Стерненко

slidstvo.info

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненко

Прокурор отказался подписывать подозрение Стерненко

slidstvo.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко.

  • Парень нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот скончался на месте ЧП. Как заявляет Стерненко, он действовал в рамках самообороны.

  • Позже выяснилось, что задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" проходит по делу как свидетель.

  • Стерненко взяли под охрану сотрудники полиции особого назначения.

  • В мае 2019 года в полиции заявили, что ряд вещественных доказательств по делам о покушении на активистов в Одесской области, в частности на Стерненко, исчезли.

  • Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая сотни людей провели акцию "Руки прочь от Стерненко".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Ирина Венедиктова Сергей Стерненко
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,2 млн человек, погибли – больше 411 тысяч.

  • В Украине появился новый очаг COVID-19: в области подтвердили более 100 случаев за сутки.

  • Китай усомнился в происхождении коронавируса и заявил, что страна просто первой его нашла.

  • Ученые определили группу крови, которая защищает от заражения COVID-19.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги