Главная Новости
28 декабря • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Международные обязательства": прокурор объяснил освобождение организаторов теракта в Харькове

2.1т
Читать материал на украинском

Организаторы теракта в Харькове были освобождены из-под стражи во исполнение международных обязательств Украины.

Такое заявление после оглашения решения суда сделал прокурор Владимир Лымарь, передает "Depo.Харьков".

"Очень жаль, но только так Украина может выполнить свои международные обязательства", – отметил он. По словам Лымаря, во время оглашения приговора трое подсудимых находились в СИЗО.

Он добавил, что проведение видеоконференции состоялось по просьбе обвиняемых. "Я уточнял. Это они попросили проводить видеоконференцию", – сказал прокурор.

Новости
"Убили еще несколько раз": в Харькове взбунтовались против обмена убийц Дани Дидыка

Лымарь также подчеркнул, что приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества является законным, обоснованным и выверенным. При этом прокурор отметил, что приговор оглашен на территории Украины, поэтому отбывать это наказание Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков должны только на территории Украины.

Организаторы теракта в Харькове

Организаторы теракта в Харькове

"Вечерний Харьков"

Он сказал, что если возникнут обстоятельства, при которых появится возможность, чтобы они отбывали наказание, то их поместят под стражу.

Лымарь подчеркнул, что он не компетентен комментировать любые вопросы обмена с Россией, поэтому не смог уточнить, кто, когда и как будет передан российской стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в теракте 2015 года у Дворца спорта к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Вместе с тем их выпустят из СИЗО.

Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий войдут в списки на обмен пленными между Украиной и Россией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Обмен пленными Взрыв в Харькове
Место
Украина Харьков
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
21
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Вместе с судьями повесить надо!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Хмельницкий Данил, И вместе с ЗЕлупой и его шимпанЗЕ обменять на всех наших пленных. Вот это был бы цирк, Президента Украины с его шимпанЗЕ на пленных обменяли.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги