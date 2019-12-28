"Международные обязательства": прокурор объяснил освобождение организаторов теракта в Харькове

Организаторы теракта в Харькове были освобождены из-под стражи во исполнение международных обязательств Украины.

Такое заявление после оглашения решения суда сделал прокурор Владимир Лымарь, передает "Depo.Харьков".

"Очень жаль, но только так Украина может выполнить свои международные обязательства", – отметил он. По словам Лымаря, во время оглашения приговора трое подсудимых находились в СИЗО.

Он добавил, что проведение видеоконференции состоялось по просьбе обвиняемых. "Я уточнял. Это они попросили проводить видеоконференцию", – сказал прокурор.

Лымарь также подчеркнул, что приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества является законным, обоснованным и выверенным. При этом прокурор отметил, что приговор оглашен на территории Украины, поэтому отбывать это наказание Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков должны только на территории Украины.

Организаторы теракта в Харькове "Вечерний Харьков"

Он сказал, что если возникнут обстоятельства, при которых появится возможность, чтобы они отбывали наказание, то их поместят под стражу.

Лымарь подчеркнул, что он не компетентен комментировать любые вопросы обмена с Россией, поэтому не смог уточнить, кто, когда и как будет передан российской стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в теракте 2015 года у Дворца спорта к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Вместе с тем их выпустят из СИЗО.

Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий войдут в списки на обмен пленными между Украиной и Россией.

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