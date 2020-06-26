Прокуратура продолжает блокировать деятельность завода "Океан"

Офис генерального прокуратура Украины в четверг, 25 июня, проигнорировал заседание Печерского суда Киева по очередному ходатайству адвокатов законного владельца Николаевского судостроительного завода "Океан" о снятии ареста с предприятия.

Об этом сообщила представитель инвестора НСЗ "Океан" Алина Игнатенко. По ее словам, заседание не состоялось из-за неявки в суд представителя высшего надзорного органа.

Напомним, целостный имущественный комплекс предприятия был арестован Печерским судом 13 января т. г. по ходатайству ОГПУ в рамках уголовного производства о якобы незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства. 22 июня этот же суд оставил в силе свое решение об аресте предприятия.

Как свидетельствуют материалы независимой экспертизы, арест нанес государству, заводу и работникам ущерб на общую сумму более 65 млн грн. Кроме этого, арест привел к разрыву ряда контрактов. Из-за отмены только 2 иностранных заказов "Океана" Украина недополучила почти 220 млн грн иностранных инвестиций.

Владелец завода бизнесмен Василий Капацына неоднократно обращался в ОГПУ, СБУ и Офис президента в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, это решение является спецоперацией спецслужб государства-агрессора, а ОГПУ ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.