Прокуратура продолжает блокировать деятельность завода "Океан"

Расследования 10:30, 26.06.2020 Обновлено: 10:33, 26.06.2020

Офис генерального прокуратура Украины в четверг, 25 июня, проигнорировал заседание Печерского суда Киева по очередному ходатайству адвокатов законного владельца Николаевского судостроительного завода "Океан" о снятии ареста с предприятия.

Об этом сообщила представитель инвестора НСЗ "Океан" Алина Игнатенко. По ее словам, заседание не состоялось из-за неявки в суд представителя высшего надзорного органа.

Напомним, целостный имущественный комплекс предприятия был арестован Печерским судом 13 января т. г. по ходатайству ОГПУ в рамках уголовного производства о якобы незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства. 22 июня этот же суд оставил в силе свое решение об аресте предприятия.

Как свидетельствуют материалы независимой экспертизы, арест нанес государству, заводу и работникам ущерб на общую сумму более 65 млн грн. Кроме этого, арест привел к разрыву ряда контрактов. Из-за отмены только 2 иностранных заказов "Океана" Украина недополучила почти 220 млн грн иностранных инвестиций.

Владелец завода бизнесмен Василий Капацына неоднократно обращался в ОГПУ, СБУ и Офис президента в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, это решение является спецоперацией спецслужб государства-агрессора, а ОГПУ ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

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