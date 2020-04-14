Прокуратура Киевской области и следователи Государственного бюро расследований подали ходатайство о домашнем аресте бывшего народного депутата Татьяны Черновол, которой приписали ряд преступлений на Майдане.

Такое заявление в понедельник, 13 апреля, пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Блаженко сделала в комментарии изданию "Ґрати".

По словам Блаженко, суд еще не назначил точной даты и времени судебного заседания.

Прокуратура потребовала домашнего ареста для Черновол Корреспондент

Сама Черновол рассказала, что ее вызвали на допрос в Госбюро расследований на 14 апреля. "Есть информация, что после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", – написала она в соцсети.

Напомним, Черновол подозревают в умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов. Ей также инкриминировали ряд других преступлений.

Отметим, OBOZREVATEL 26 февраля удалось узнать, что Офис генерального прокурора Украины может задержать Черновол за указанный поджог. Стало известно, что погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара.

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