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10 сентября • обновлено в 08:23
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Прокуратура опять взялась за Сенцова и Кольченко: в чем дело

14.4т Читать материал на украинском

Прокуратура Крыма намерена вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Речь идет о деле об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает "Громадське радіо".

Процессуальные действия будут проводить после того, как их завершат осматривать врачи.

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Олег Сенцов и Александр Кольченко

Олег Сенцов и Александр Кольченко

"Главком"

В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, сказала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сенцову и Кольченко купят квартиры в Киеве, так как им нельзя возвращаться в Крым.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Олег Сенцов Александр Кольченко
Место
Украина
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
На турчиновскую фронта их. Пусть показывают преданность Украине. А то,могут как Савченко,оказаться агентами Кремля.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
2 дэбыла
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2 из 3 ответов | показать все
Евгений Суходуб
Евгений Суходуб
Масленко Валентин, мне нравится, как ты представляешься.
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Mak Alex
Mak Alex
Масленко Валентин, ти один чого вартий
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