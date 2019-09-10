Прокуратура опять взялась за Сенцова и Кольченко: в чем дело

Прокуратура Крыма намерена вызывать для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Речь идет о деле об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает "Громадське радіо".

Процессуальные действия будут проводить после того, как их завершат осматривать врачи.

Олег Сенцов и Александр Кольченко "Главком"

В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, сказала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Сенцову и Кольченко купят квартиры в Киеве, так как им нельзя возвращаться в Крым.

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