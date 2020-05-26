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26 мая • обновлено в 19:30
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Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 заявления Гиркина

1.8т
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Прокуратура Нидерландов, которая расследует дело о катастрофе Boeing-777 рейса МН17 в 2014 году на Донбассе, может приобщить к материалам заявления одного из обвиняемых, террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк, передает ТАСС. Речь идет о его заявлениях британской газете The Times, в которых он заявил, что ощущает "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту сбитого из российского "Бука" малайзийского лайнера.

"Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы. Однако пока не ясно, будут ли определенные интервью Гиркина использованы в качестве доказательств. Я не могу сказать это сейчас", – сказала представитель прокуратуры.

Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 заявления Гиркина

Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 заявления Гиркина

В интервью Гиркин заявил, что поскольку он командовал террористами и был участником военного конфликта, следовательно, должен морально отвечать за случившееся. При этом, по его словам, вооруженные формирования "ДНР" не имеют отношения к крушению авиалайнера.

На вопрос корреспондента, можно ли истолковать его слова как признание того, что вина лежит на российских военных, Гиркин сказал, что "люди могут толковать это как хотят".

Напомним, в окружном суде Гааги 8 июня состоится заседание по делу о крушении рейса MH17.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Нидерланды
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