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Проклятый перекресток: всплыли детали жуткого ДТП в Житомире с множеством пострадавших

1.9тЧитать материал на украинском

В Житомире в субботу, 8 декабря, на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского столкнулись машина скорой помощи и внедорожник. В результате ДТП пострадали семь человек, наиболее тяжелые травмы получил водитель Hyundai.

Вместе с ним в машине находилась его семья и малолетний ребенок, передает ТСН.

По имеющейся информации, с ребенком уже все хорошо, его состояние стабильное. Однако четверо взрослых находятся в реанимации, все они поступали в больницы тяжелом состоянии.

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Накануне столкновения машина медиков двигалась со включенными проблесковыми маячками, однако, по предварительным данным, внедорожник не уступил ей дорогу.

После удара оба авто вылетели с трассы и врезались в жилой дом. "Автомобиль медиков зацепился за забор и повис на металлической его части вверх колесами. Внедорожник остановила только стена летней кухни", — сказано в сюжете.

Проклятый перекресток: всплыли детали жуткого ДТП в Житомире с множеством пострадавших

zt.npu.gov.ua

Проклятый перекресток: всплыли детали жуткого ДТП в Житомире с множеством пострадавших

zt.npu.gov.ua

Проклятый перекресток: всплыли детали жуткого ДТП в Житомире с множеством пострадавших

zt.npu.gov.ua

Проклятый перекресток: всплыли детали жуткого ДТП в Житомире с множеством пострадавших

zt.npu.gov.ua

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"Стоял курил, пил кофе. Едет скорая с той стороны — с мигалками, с сигналом. Удар, летит этот джип сюда. Я думал, что он до веранды не достанет, потому что обычно машины сюда не долетают — там остаются. Вижу — летит на меня! Куда мне бежать? В угол забился туда", — рассказал журналистам очевидец аварии Анатолий Кимкин.

"Здесь уже погибли три или четыре человека на этом перекрестке", - добавил хозяин пострадавшего дома Владимир Кимкин.

Так, как отмечают журналисты, за 2018 год на вышеупомянутом месте произошли три серозные аварии, из-за чего местные жители называют перекресток проклятым.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом 1 декабря поезд снес фуру на полном ходу. Водитель хотел проскочить, но застрял.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаЖитомир
Теги
ДТПвидео
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