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"Проклятый мордор использует детей": сеть возмутило "победобесие" в Крыму

2.8тЧитать материал на украинском

В сети возмутились из-за устроенного оккупантами Крыма праздника в Феодосии, посвященного 75-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Фотографиями с мероприятия поделилась в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым. "Весело-весело встретим мы "дидов", – написала в посте она.

"Проклятый мордор использует украинских детей в Крыму в своей гнусной пропаганде. Это тоже должно быть рассмотрено на суде в Гааге", "Неужели самим не противно так себя унижать?" "День победобесия", – пишут пользователи в комментариях.

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"Проклятый мордор использует детей": сеть возмутило "победобесие" в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Проклятый мордор использует детей": сеть возмутило "победобесие" в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Проклятый мордор использует детей": сеть возмутило "победобесие" в Крыму

twitter.com/KrimRt

"Проклятый мордор использует детей": сеть возмутило "победобесие" в Крыму

twitter.com/KrimRt

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24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "скрепный" праздник, связанный со Второй мировой войной, оккупанты устроили в Керчи в аннексированном украинском Крыму.

Мероприятие 11 апреля провели в милитаристском стиле, кроме того, в Керчь прибыл так называемый Поезд победы. Пользователи сети назвали празднование "шабашем в*ты" и возмутились из-за того, что детям дали в руки оружие.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Украина
Теги
Новости КрымафотографииРоссиядети
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Макарский Александр
Макарский Александр
Лучше отмечать Победу чем фейковой голодомор
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
петухи мазепинские,это каких украинских детей используют,которым вы воду электричество и всё остальное перекрыли? Смешные вы и жалкие )))))
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