"Проклятый мордор использует детей": сеть возмутило "победобесие" в Крыму

В сети возмутились из-за устроенного оккупантами Крыма праздника в Феодосии, посвященного 75-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Фотографиями с мероприятия поделилась в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым. "Весело-весело встретим мы "дидов", – написала в посте она.
"Проклятый мордор использует украинских детей в Крыму в своей гнусной пропаганде. Это тоже должно быть рассмотрено на суде в Гааге", "Неужели самим не противно так себя унижать?" "День победобесия", – пишут пользователи в комментариях.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Комментарии к посту
Феодосия— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 квітня 2019 р.
Весело-весело встретим мы "дидов"!https://t.co/I4rexSGXr1 pic.twitter.com/Wr80LcCnDV
Иллюстрация
24 Канал
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "скрепный" праздник, связанный со Второй мировой войной, оккупанты устроили в Керчи в аннексированном украинском Крыму.
Мероприятие 11 апреля провели в милитаристском стиле, кроме того, в Керчь прибыл так называемый Поезд победы. Пользователи сети назвали празднование "шабашем в*ты" и возмутились из-за того, что детям дали в руки оружие.
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