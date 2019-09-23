"Проклятое место": появились новые подробности смертельного ДТП на Житомирщине

Место, где произошла масштабная авария в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области с 9 погибшими, называют "проклятым" из-за большого количества ДТП.

Об этом журналистам рассказал заведующий травматологическим отделением Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения Анатолий Благодыр, передает корреспондент OBOZREVATEL. Буквально на прошлой неделе врачам с трудом удалось спасти парня, который попал в аварию на том же месте.

Анатолий Благодыр

По словам врача, жизни пострадавшим в результате столкновения автобуса с грузовиком ничего не угрожает. Семь человек сейчас находятся в травматологии, еще трое в реанимации в состоянии средней тяжести.

Водителя грузовика, которого также доставили в больницу с травмами, переведен в палату с решетками, с ним сейчас беседуют следователи.

Как сообщила в комментарии OBOZREVATEL спикер Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП водитель DAF с полуприцепом был задержан правоохранителями по ст. 208 КПК Украины.

Место аварии

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Наш корреспондент пообщался со свидетелями жуткой аварии. По словам пассажиров, еще по дороге в Яремче автобус ломался четыре раза, впервые – на выезде из Житомира.

Место аварии

По возвращению домой водитель как раз остановился, чтобы заменить колесо в транспортного средства, как в него въехал грузовик.

"Такое впечатление, что произошел взрыв. Автобус затрясло, окна повыбивало" – описывают момент столкновения пассажиры автобуса.

Как рассказывают очевидцы, больше всего погибших и пострадавших оказалось среди тех, кто стоял на улице возле автобуса.

В Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса Полиция Житомира

ГСЧС Украины в Житомирской области

ГСЧС Украины в Житомирской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 22 сентября, в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области случилось масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Пассажирами автобуса оказались работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление", которые возвращались с отдыха в Карпатах.

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