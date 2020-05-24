На тему убитых нацгвардейцев в Житомирской области.

Я просто в дикой ярости с того, насколько у нас падкие люди на всякую мерзость. Просто в ярости.

Узнав, что погибли 7 человек, естественно, что можно предположить? Ну конечно, атошники поехали, перестреляли друг друга, крышевание, рекетирство, бандитизм...Так вот, да?

Ну неужели трудно глянуть фото?

Первая нестыковка: два гражданских карабина на 7 человек. Вы – атошники, рекетиры, банда, едете че-то там делать незаконное и...берете с собой два карабина?

Серьезно?

То есть вы считаете, что атошники в случае подготовки к замесу не найдут по стволу? Да вы шизанулись!

Далее.

По фото можно понять, что отдых продолжался довольно долго. У места для рыбалки расставлены стульчики, на которых любят сидеть рыбаки перед водой, на столе под открытым небом стоит посуда, пиво. В помещении накрыт стол помощнее, с водкой. Видно, что день провели под солнцем, попивая пивко, а потом перебрались бухать в помещение уже с алкоголем покрепче и с закусью.

Ну конечно, именно так делают бандиты. И да, бульбик на столе тоже завершает разгул рекетирства и крышевания, ага. Видно, что люди готовились к замесу. Ага.

Так вот что я скажу. Если бы люди готовились к замесу, то вы бы увидели больше двух стволов. Люди бы взяли с собой средства индивидуальной защиты. Взяли бы дополнительные магазины. Не потому что пригодится. А потому что "на всякий случай". Немного атошники мне известны, знаете ли. И точно набухавшись – не легли бы спать, чтобы быть расстреляными во сне.

Откуда же взялась информация про рекет?

Информация пошла с аккаунта "Калина Київська", которая позже убила пост и не комментирует его.

Она просто придумала это.

Потом Миха Анархист Чаплыга разогнал эту хрень, придумав свои подробности высосав их из своего совсем не пальца.

А потом появилось опровержение от жены убийцы и от полиции и оказалось, что атошники приехали отдыхать на ставок раньше, чем в этом же районе кого-то там взяли на взятке. И конфликт был на идеологической теме, а не на теме рекета. Мужик набухался, вспылил и намесил...

Оружие.

Хороший вопрос.

Так вот, мои котики, сформировавшие свою психику в Совестском Союзе. Оружие – это нормально. Оружие можно кинуть в машину "шоб було" или взять с собой просто поупражнятся в стрельбе на природе. Это незаконно, стрелять надо только в специально отведенных местах, то есть на полигоне и на Донбассе, но да, такие нарушения себе люди позволяют.

Оружие – это нормально.

Ниже вы можете увидеть группу, которая выехала на шашлыки на Десну. Шашлыки были отличные, а все остальное, что приготовили - не хуже. Наверное, мы по мнению среднего обывателя могли бы затерроризировать и поставить на счетчик пару сел в округе...и наложить десятину на грибников. Но нет.

Потому две единицы оружия показывать и рассказывать, как рекет-группа с двумя стволами и бульбулятором наперевес приехала кого-то терроризировать – это идиотизм не хуже того, что демонстрируют следователи по убийству Шеремета.

И да, человек который лежит с АК... Вы реально считаете, что если бы сближались два типа, один с гладким, а другие с АК и ФР-15, то они бы из стрельца с гладким не сделали дуршлаг? Убить собственников АК и арки с гладкого в такой ситуации более возможно, если они этого просто не ожидают и пытались добраться до оружия, когда в них уже всадили пули. Ну включите-то мозги, хоть немного...

Мои соболезнования семьям погибшим. Пройти войну и быть расстреляными во сне пьяным неадекватом - это больно. И глупо.

Не распространяйте фейки. Пожалуйста. Тем более на такие темы.