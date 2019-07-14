"Произошло страшное!" Топ-партиец Зеленского оказался причастным к смертельному ДТП

К ДТП под Полтавой, в результате которого погиб один человек и еще четверо получили травмы, причастен руководитель областной организации "Слуги народа" Алексей Сердюков.

Он за рулем Toyota мчался по встречной полосе и врезался в ВАЗ. При этом официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что за рулем Toyota якобы была женщина.

Вскоре Сердюков в Facebook подтвердил, что за рулем находился именно он, а его супруга Елена сидела сзади. "Вчера произошло страшное. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно", - написал он.

Сердюков подчеркнул, что это "не снимает ответственность" с него. "У меня перелом таза, Лена в тяжелом состоянии. Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки. Единственное что мы можем сделать - пообещать взять на себя все затраты, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других потерпевших", - добавил он.

Алексей Сердюков facebook

Алексей Сердюков facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с Сердюковым произошло на трассе вблизи села Бречковка Диканьского района. Выехавшая на встречку Toyota загорелась после столкновения и полностью выгорела. В сети были опубликованы жуткие фото и видео с места трагедии.

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