Последняя битва Константина Оверко: что известно о морпехе, три месяца сражавшемся со смертью

Три месяца изнурительной борьбы за жизнь прожил морпех Константин Оверко из Запорожья. В конце июня его очень серьезно ранил вражеский снайпер. За сохранение жизни воина боролись лучшие врачи Украины – но вырвать его из когтей смерти им оказалось не под силу. Что известно о морпехе, который так отчаянно хотел жить и побеждать – читайте дальше.

Константин Оверко служил в 503 ОБМП с октября 2017 года. 503 Отдельный батальон морской пехоты

Константин Игоревич Оверко родился в Запорожье. Получил среднее образование. Имел маму, младшего брата и дочь, которую любил до безумия. Возможно, именно ради нее он пошел в конце концов защищать Украину, выбрав для этого морскую пехоту.

У воина осталась дочь, ставшая смыслом его жизни Facebook

Его давний друг и побратим с позывным "Инквизитор" вспоминает: Константин решил для себя идти служить еще в 2015-м году.

"Помню, последний раз встретил Костю на" Уральских казармах", на остановке. Как раз выходил из части - служил в то время в 55-ке. Костя тоже сказал, что собирается в армию. Разговорились. Уже тогда говорил по морпехов. Мне нужно было ехать срочно, поэтому долгого разговора не получилось. Но договорились не теряться. Периодически списывались в сети", – вспоминает "Инквизитор".

Константин решил идти служить еще в 2015-м году 503 Отдельный батальон морской пехоты

По каким-то причинам реализовать намерение и присоединиться к легендарному 503 батальона морской пехоты, став полноправным членом семьи "барсуков" (так сами себя называют воины этого батальона – по позывныму своего командира, Вадима Сухаревского), Константин Оверко смог не сразу. В 503 ОБМП он пришел 30 октября 2017-го. И, говорят те, кто знал Константина, заканчивать службу до победы не планировал. Вот только судьба распорядилась иначе.

"Мы никогда это не обсуждали. Но нам и не нужно было ничего друг другу говорить. Все и так понятно. Я вынужден был уйти из армии, к сожалению, по здоровью. А вот Костика все же "достали", – говорит "Инквизитор".

Вражеский снайпер "достал" старшего матроса Константина Оверко 20 июня, под Горловкой. Мужчина получил сверхсложное ранение в живот, которое впоследствии усложнилось желчным перитонитом – заболеванием, которое крайне сложно и дорого лечить. В конце концов было решено: раненого воина необходимо доставить в столицу, в Киевский военный госпиталь, где было больше шансов спасти ему жизнь.

20 июня 2020 вражеский снайпер нанес воину тяжелое ранение в живот 503 Отдельный батальон морской пехоты

"В июле его привезли. Последним или предпоследним бортом. Ранение у него было в брюшную полость, очень сложное. Он был такой крепкий, сильный человек. Настоящий богатырь. Но как сильно он страдал, сколько боли перенес... Было очень много операций, врачи делали для него все, что могли, не отходили от него ни днем, ни ночью... А он – угасал", – вспоминает волонтер Киевского военного госпиталя Наталья Юсупова.

Она рассказывает Константин постоянно находился в реанимации. Поэтому госпитальные волонтеры "знакомились" с ним заочно – через маму воина, которая все эти месяцы не оставляла сына ни на минуту и прилагала сверхусилия, чтобы отвоевать его у смерти.

Сам 38-летний мужчина все это время находился в сознании. И отчаянно пытался жить.

"Мы общались с мамой Кости – прекрасной, скромной, очень вежливой женщиной. Старались всегда передать для Кости что-то красивое и запоминающееся – то браслетик, то рисунок, что-то от души... И мне всегда было страшно смотреть Ларисе в глаза. Потому что мне казалось, что она переносила всю ту боль, которую переживал ее сын, вместе с ним. Я помню, как ее трясло. Я и не подозревала, что человек может так сильно дрожать, что глаза может постоянно переполнять боль и слезы. Но она жила надеждой. Мы все жили надеждой, что вот-вот – и ему станет лучше", – говорит Юсупова.

Судя по странице павшего воина, он интересовался исторической фигурой Нестора Махно и критически воспринимал политику "просто перестать стрелять" Facebook Константина Оверко

На реанимационной койке 3 августа воин встретил свой последний в жизни день рождения.

Незадолго до смерти Константина Оверко перевели в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова. 23 сентября мужчину, который уже пережил более 3 десятка операций, снова положили на операционный стол. Лучшие хирурги оперировали Константина с 9.30 утра в 17.00 вечера. А около 3:00 ночи его сердце остановилось.

"Возможно, просто сердце не выдержало... Столько было за это время и наркоза, и лекарств, сколько сил потрачено... Очень много. Другой бы, наверное, не выдержал столько. Я видела фото из реанимации, он вполовину похудел. Его было не узнать... Что Косте пришлось пережить – это словами не передать", – говорит Юсупова.

Очень добрый, очень мужественный – так, вспоминают волонтеры, описывала сына его мама Лариса. Прямолинейным и настоящим другом будут помнить его побратимы.

"Костя все время был прямым человеком, не боялся высказать свое мнение, даже если оно расходилась с мнением других. Но несмотря на это, мыслил критически и спокойно признавал ошибку, если она действительно имела место (что случалось довольно редко). Верный друг никогда не говорил бы ничего "за спиной" – только в лицо", – вспоминает "Инквизитор".

А "барсуки" клянутся отомстить за смерть своего побратима. И завершить дело, ради которого он отдал жизнь.