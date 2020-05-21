"Активизация обстрелов" и "повреждение электросетей" являются лишь прикрытием реальной причины приведения российских оккупационных войск на неподконтрольных территориях Донбасса в полную боевую готовность.

Россия решила "поджечь" Донбасс – будет эскалация "Аргумент"

У боевиков "Тревога!"

Утром 20 мая российская "марионеточная власть" так называемой Луганской народной республики заявила о том, что еще с вечера привела все подразделения своей "Народной милиции" в полную боевую готовность.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что 16 мая якобы из-за обстрелов со стороны украинской армии была повреждена важная для оккупированной территории линия электропередач. Он пригрозил, что в случае продолжения обстрела боевики попытаются "отодвинуть линию разграничения подальше от указанной линии электропередачи". И для этого дал команду на приведение в боевую готовность боевиков "Народной милиции".

Впоследствии об аналогичном решении заявили и в другой недореспублике – "Донецкой" (ДНР). Боевики обвиняют Вооруженные силы Украины в увеличении обстрелов и потому заявляют, что "вынуждены привести свои подразделения в усиленную боевую готовность".

Однако это совершенно не соответствует действительности, поскольку например наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете № 118/2020 (с 19 мая 2020) зафиксировали, что "за предыдущие сутки количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях существенно уменьшилась".

Из этого следует, что на самом деле активизация боевых действий и увеличения количества обстрелов (а также их продолжительности, количества боеприпасов и рост калибров вооружения) происходит со стороны российских оккупационных войск на неподконтрольных Украины территориях. Это подтверждают и отчеты наблюдателей ОБСЕ.

Активизация боевых действий и увеличения количества обстрелов происходит со стороны российских оккупационных войск "Проспект"

То есть "активизация обстрелов" и "повреждение электросетей" является лишь прикрытием реальной причины приведения российских оккупационных войск на неподконтрольных территориях Донбасса в полную боевую готовность.

На самом деле, причина этому совсем другое. По моему мнению – это осознание кремлевской властью того, что Украина даже не собирается идти на уступки в решение "донбасского вопрос".

Неуступчивая Украины

Москва это поняла после недавнего заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины. Это очередное заседание состоялось 14 мая 2020 и оно было проведено в режиме видеоконференции.

Украину на заседании представляла обновленная делегация, в состав которой вошли: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатели профильных комитетов Верховной Рады Украины и заместители министров обороны и экономики. Уровень этой делегации со стороны Украины значительно вырос.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, на которого были возложены функции модереции деятельности украинской делегации в ТКГ, отметил, что Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, ведь "нам нужны существенные сдвиги в целом ряде вопросов. Нужны более четкие определения противоречивых и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций ".

На заседание Трехсторонней контактной группы 14 мая 2020 украинская делегация четко заявила, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти только в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ. В частности, в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Также украинская сторона отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Кроме того, Украина в очередной раз настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Среди экономических вопросов представители Киева предложили вернуть оккупированный Донбасс в налоговое поле Украины и верифицировать украинское имущество в ОРДЛО. То есть, реально определить – какой ущерб нанесла неподконтрольным районам российская оккупация. Вполне цивилизованная процедура, которой пользуются в мировой практике.

Кроме того, украинская сторона в Минской группе выразила желание работать с "представителями временно оккупированных территорий, являющихся гражданами Украины, а не с "марионетками, которые имеют российские паспорта - как нынешние", ведь эти "представители" не являются субъектами переговоров, что подтверждает и признает своим отношением к ним сама Российская Федерация", - отметил в интервью агентству" Интерфакс-Украина " первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников.

После этого "заседания" ТКГ и Москва, и ее "марионетки" сподобились лишь на небольшую "слабую" реплику представителя России на переговорах - Бориса Грызлова. Он заявил, что делегаты от Киева отказываются вести переговоры с "представителями" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Украина отказалась в течение недели представить проект "интеграции формулы Штайнмайера" в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе.

То есть, никаких изменений в Конституцию относительно "особого статуса" мы не будем вносить, ведь ОРДЛО – это временно оккупированая часть Украины. И жить после реинтеграции она будет по украинским законам.

"Мирный Зеленский" закончился

И вот прошла почти неделю. На оккупированных территориях боевики срочно приводят свои подразделения в повышенную боевую готовность. И какие бы они не озвучивали причины объявления "тревоги", на самом деле – это реакция на неуступчивость Украины во время недавних переговоров в решении спорных вопросов.

Москва осознала, что "мирный Зеленский" с его "перестать стрелять" был только определенное время. То, что это время закончилось, стало ясно, когда изменился состав украинской стороны в "минской группе".

Украинское общество требует от власти "более рельефного обозначения собственных позиций", "перестать стрелять" не сработало, военные продолжают погибать, мир не наступает, а до урегулирования, как и раньше, – очень далеко.

То, что у Украині есть так называемый "план Б" (как его назвал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский), Россия, конечно, осознавала, однако надеялась, что его не введут и она переигрывает нас на политическом и "дипломатическом поле" . Для собственной уверенности Москва иногда завуалировано нам угрожает снова применить "военные мускулы" и вбрасывает информационные побасенки о "силе русского оружия" – через "пятиколонные кумовские СМИ".

Год "власти Зеленского" эти русские методы работали, и даже "процесс урегулирования ситуации" под давлением "нормандцев" (Франции и Германии) Россия согласилась несколько запустить. Она отдала несколько десятков заложников и "повлияла" на марионеток, чтобы те отвели на пару сотен метров в трех местах своих вооруженных "человекообразных".

Однако стрелять те не переставали, и дальше в процессе урегулирования Россия соглашалась идти только после определенной сдачи Украины ее интересов. Поэтому "мирный Зеленский с его мирным и гуманным планом "А" закончился всего за год.

На упомянутой пресс-конференции 20 мая 2020 в Мариинском парке президент Украины заявил, не вдаваясь в подробности, что украинская власть имеет еще несколько таких "планов" деоккупации Донбасса, и каждый из них отстаивает в полной мере все украинские интересы и защищает наше государство от агрессора.

Понимая, что дальше на переговорах Украина будет другой, не только сильно и аргументировано будет доказывать свою правоту, но и будет иметь международную поддержку (ведь процесс будет выстроенным методически грамотно и к нему привлекать представителей ОРДЛО – реальную элиту и переселенцев из региона), Россия начала действовать на опережение – ситуацию пытается обострить.

Поэтому и увеличилась за несколько последних дней количество обстрелов, все чаще боевики начали применять запрещенные "Минском" калибры.

Прогноз – война

Не исключаю, что это обострение будет продолжаться и оно будет достаточно серьезным. Конечно, не таких масштабов, как в 14-15 годах, но эскалация очень даже возможна.

Скорее всего, активация боевых столкновений произойдет не вдоль всей линии разграничения, а на отдельных участках, особенно там, где у противника более выгодная для наступления позиция.

Вооруженные провокации могут быть довольно кровавыми и серьезными. Не зря наша разведка сообщила, что на днях в ОРДЛО пришел очередной "гуманитарный груз" с боеприпасами и бронетехникой.

Однако, говоря о возможных масштабах таких провокаций противника, нужно учитывать, что у оккупантов сейчас на этих территориях нет сил и средств, чтобы осуществить что-то серьезное (типа Иловайской или Дебальцевской операции). В худшем для нас сценарии мы потеряем пару километров территории, где позиции ООС имеют невыгодное для обороны положение.

Для более серьезной операции против украинской армии, которая уже далеко не такая как шесть лет назад, Россия должна перебросить на Донбасс значительные силы и средства.

Такую передислокацию трудно осуществить в очень короткие сроки, а главное, ее практически невозможно скрыть от разведки и внимания мирового сообщества.

Десяток танков, которые на днях поступили в ОРДЛО из России – это не та сила, которой можно осуществить масштабное наступление.

За "паребриком" также хорошо понимают, что осуществляя такие провокационные наступления против готового к обороне противника (украинская армия несколько лет находится в обороне), есть значительные риски получить обратный эффект и пропустить контратаку. То, что Вооруженные силы Украины учатся и постоянно готовятся к освобождению оккупированных территорий, прекрасно понимают кадровые российские военные, которые составляют "костяк" командной верхушки соединений боевиков.

Военнослужащие ВСУ на учениях Минобороны Украины

Рискнет ли как в 2014-2015 годах Москва, "спасая республики", перебросить сюда батальонные десантные и танковые тактические группы собственных вооруженных сил – очень сомневаюсь. Ситуация для России сейчас по многим факторам совсем не та. Это и экономические, и военно-политические факторы, и сам конфликт на Донбассе стал гораздо прозрачнее для мирового сообщества.

Но Москва конечно же не бросит "насовсем" оккупированные ею территории. Поэтому с большой вероятностью на Донбасс снова потянутся "казачки-добровольцы – буряты-отпускники-вагнеровцы" и прочий российский полукриминальный-полумилитарный хлам, который еще не утилизировали сирийская и ливийская "мясорубки" (украинская с ними покончит).

Сегодня существует достаточно большая вероятность того, что Россия вновь попытается "поджечь" Донбасс. На дипломатическом поле Москва пыталась Зеленского обмануть политически. Оказалось – не удалось. Теперь попытается испытать войной и кровью.

Как он себя поведет? Покажет будущее. Но Украину есть кому защитить. Думаю, эскалация возможна до конца мая – начале июня.

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