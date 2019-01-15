''Проглотил конвейер'': на Волыни случилась жуткая трагедия на производстве

На предприятии в Нововолынске, что на Волыни, погиб 21-летний житель Владимира-Волынского.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.Так, предварительно выяснено, что во время работы работник предприятия попал под конвейерную ленту.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
"Коммерсант"
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован топ-10 случаев, когда человек погибал от "рук" роботов.
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