''Проглотил конвейер'': на Волыни случилась жуткая трагедия на производстве

На предприятии в Нововолынске, что на Волыни, погиб 21-летний житель Владимира-Волынского.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.Так, предварительно выяснено, что во время работы работник предприятия попал под конвейерную ленту.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

"Коммерсант"

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован топ-10 случаев, когда человек погибал от "рук" роботов.

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