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10 декабря • обновлено в 15:10
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"Проект имеет трудности": Тука прояснил ситуацию с остановкой "Миротворца"

2.2т
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Остановка работы сайта "Миротворец" не является следствием вмешательства государства в деятельность центра.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, ресурс в последнее время имеет проблемы с финансированием.

"Я надеюсь, что работа ресурса будет возобновлена. Надеюсь, это произойдет сегодня", – заявил экс-чиновник.

По его словам, в последние пару месяцев "волонтерский проект испытывает определенные трудности финансового обеспечения деятельности". В частности, речь идет об аренде серверов, которую надо постоянно оплачивать.

"Все эти годы деятельность центра поддерживалась исключительно благотворительной помощью. Сейчас определенные люди, которые помогали все эти годы, начали делать предложения, я бы так очень осторожно сказал, чтобы волонтеры из группы "Миротворец" координировали свою деятельность с одной из политических партий. На это был дан категорический отказ, и сейчас осуществляется поиск людей, которые бы согласились предоставлять финансовую поддержку деятельности", – пояснил Тука.

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Бывший замминистра также отметил, что атаки на "Миротворец" происходят постоянно с 2014 года, потому что "сам факт существования этого ресурса раздражает большое количество людей не только внутри нашей страны, но и за пределами".

"Могу заверить, что нынешнее заявление о временном закрытии работы не является следствием вмешательства государства в деятельность центра", – добавил он.

"Проект имеет трудности": Тука прояснил ситуацию с остановкой "Миротворца"

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Миротворец" объявил, что 10 декабря в 18:00 "на радость боевикам" полностью остановит работу своих серверов. На "Миротворце" подчеркнули, что приостановка работы затянется не более чем на два часа.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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Федоров Федор
Федоров Федор
Лысая Тука размазывает коричневое в шальварах и убеждает всех, что цэ шоколад. Какие финансовые трудности? Арендовать сервер, чтоб на нем хостить эту помойку стоит сущие копейки. Тат и скажи, что получили сверху по рогам, чтоб эту вонючую яму закрыли.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Фу. А то я уже начал переживать - вдруг не успею попасть в списки уважаемых люде (за редким исключением). Мало уважаемые "активисты" и "патрыоты" скиньтесь на помощь сайту СМСками!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий, опечатка. Читать "людей".
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