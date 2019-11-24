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24 ноября • обновлено в 19:04
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"Проехал на красный!" Украинцы гневно отреагировали на ДТП с Кулебой

2.7т
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ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой, 24 ноября в поселке Чабаны под Киевом, случилась из-за невнимательности чиновника.

О подробностях аварии рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook. Он также призвал водителей быть внимательнее на дороге и нарвался на критику украинцев.

"К сожалению, 24 ноября в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное П., 1998 г. р., без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы, 1972 г. р., уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", – написал он.

ДТП с Николаем Кулебой

ДТП с Николаем Кулебой

Коллаж

Кроме этого, Геращенко пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. А также призвал водителей помнить, что вождение является ответственным процессом, поэтому любые нарушения Правил дорожного движения могут закончиться плохо для всех участников ДТП.

По предварительной информации, авария произошла по вине Кулебы

По предварительной информации, авария произошла по вине Кулебы

Facebook/Антон Геращенко

"Нельзя отвлекаться от вождения! Нельзя ехать на красный свет светофора!" – подчеркнул он.

Поэтому пользователи сети бурно отреагировали на пост министра внутренних дел. Они напомнили, что в сети уже появилось видео, на котором четко видно, что авария под Чабанами, скорее всего, произошла именно по вине Николая Кулебы.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Антон Геращенко

Скриншот

Скриншот

Facebook/Антон Геращенко

Скриншот

Скриншот

Facebook/Антон Геращенко

Как писал OBOZREVATEL, ДТП с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах заснято столкновение микроавтобуса и автомобиля Toyota. Легковой автомобиль, в котором, предположительно, находился чиновник со своими детьми, после удара врезался в отбойник.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Николай Кулеба
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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