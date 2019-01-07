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''Продолжают контролировать'': ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

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Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные на Донбассе продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

В то же время российские оккупационные войска 6 января пять раз нарушили режим прекращения огня.За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Один оккупант погиб и один получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на мариупольском направлении", – сказано в сообщении.

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В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
...........подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства....Как это вяжется с началом статьи (новости)..????...украинские военные на Донбассе продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Чет молчат как вэлыхые войны свыни сожгли свой автопарк чтоб согрется в мариуполе
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Почему "российско-окупационные" войска не используют против хохложопых нормальное вооружение? С этими скотами надо как в Сирии. Весело и непринужденно.... калибры, ураганы, смерчи солнцепеки буратины и прочее.... Надо на хохлах испытывать новое вооружение, а не просто сидеть))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Стефан Мазепыч Бандершвайн, А меня вообще удивляет...если Россия напала ещё аж 5 лет назад...и главное это знает весь мир...но почему там до сих пор не летает российская авиация...и почему соблюдаются какие то перемирия...ведь Россия воюет ...и она коварная))))))))))))))))))
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