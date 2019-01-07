''Продолжают контролировать'': ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные на Донбассе продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

В то же время российские оккупационные войска 6 января пять раз нарушили режим прекращения огня.За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Один оккупант погиб и один получил ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на мариупольском направлении", – сказано в сообщении.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.