Генерал неизвестных войск: всплыли новые подробности о мошеннике, продававшем "связи" в ОП

Злоумышленнику, который вымогал деньги у кандидата на пост главы одной из райадминистраций Киевской области за "связи" в Офисе президента, объявили о подозрении в крупном мошенничестве.

Об этом в среду, 23 октября, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранители задержали мошенника в столице на улице Банковой, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения первой части денег в размере 27 тысяч евро и 80 тысяч гривень. Всего он просил от мужчины, который проходил конкурс по проекту "LIFT", 150 тысяч гривень.

Новости Офис президента подозревает руководство налогового комитета Рады в коррупции

Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике Пресс-служба СБУ

Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике Пресс-служба СБУ

Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике Пресс-служба СБУ

По данным полиции, с собой злоумышленник носил фото в форме генерал-лейтенанта неизвестного рода войск.

Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике Пресс-служба СБУ

Мужчине, которому инкриминируют ч. 4. ст. 190 УК, должны в скором времени избрать меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили сотрудника СБУ, который продавал информацию о телефонных разговорах граждан.

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