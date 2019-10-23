Генерал неизвестных войск: всплыли новые подробности о мошеннике, продававшем "связи" в ОП

Злоумышленнику, который вымогал деньги у кандидата на пост главы одной из райадминистраций Киевской области за "связи" в Офисе президента, объявили о подозрении в крупном мошенничестве.
Об этом в среду, 23 октября, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Правоохранители задержали мошенника в столице на улице Банковой, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения первой части денег в размере 27 тысяч евро и 80 тысяч гривень. Всего он просил от мужчины, который проходил конкурс по проекту "LIFT", 150 тысяч гривень.
Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике
Пресс-служба СБУ
Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике
Пресс-служба СБУ
Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике
Пресс-служба СБУ
По данным полиции, с собой злоумышленник носил фото в форме генерал-лейтенанта неизвестного рода войск.
Продавал "связи" в ОП: новые детали о мошеннике
Пресс-служба СБУ
Мужчине, которому инкриминируют ч. 4. ст. 190 УК, должны в скором времени избрать меру пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили сотрудника СБУ, который продавал информацию о телефонных разговорах граждан.
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