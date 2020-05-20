"Продавал старье": эксперт по кибербезопасности рассказал о громком задержании хакера Sanix

Украинский хакер под ником "Sanix", которого СБУ задержала за похищение 773 миллионов адресов электронной почты, продавал старые базы под видом новых.

Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Егор Папышев, передает AIN.ua. По его словам, Sanix не международный хакер, а обычный мошенник, даже не имеющий отношения ко взлому.

"Sanix – не хакер, и продавал он не сколько базы, сколько сфабрикованные из давно доступных (и поэтому не стоящих ничего) сливов массивы, выдавая их за результаты новых взломов известных ресурсов. Другие хакеры покупали у него эти массивы, затем видели, что это – просто насыщенные данными из старых и отработанных дампов "куклы", и требовали вернуть деньги", – заявил он.

Задержание Sanix СБУ

Папышев сказал, что в даркнете таких мошенников немало и их обычно блокируют, что произошло и с Sanix.

"Поскольку на торговых площадках в даркнете таких "умельцев", охочих до легких денег хватает, то по жалобе их просто банят. Что и случилось с упомянутым в новости Sanix. Это – просто мошенник, который ко взломам не имеет отношения. Он даже не торговал значимыми серьезными массивами украденной приватной информации", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала хакера под ником "Sanix", который, по словам СМИ, похитил больше всего личных данных в истории.