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Продали в ресторан: вспыхнул скандал из-за картошки для бойцов АТО

4.7тЧитать новость на украинском

В один из ресторанов Киева привезли мешок картошки, которая была собрана для бойцов АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Андрей Риштун, который, по всей видимости, является сотрудником указанного заведения.

Скорее всего, речь идет о ресторане китайской кухни ВАО.

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“Сегодня в ресторан привезли мешок картошки. В меню такого блюда нет, но для персонала готовится. Открыв и высыпав его, внутри знаходим скрученную в трубочку бумажку, перемотанную синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредился. Разворачиваем его и та-дааааааам... записка воинам на востоке. Мешок тот собирали дети с учителями в школе на Ровенщине, но кто-то решил, что вместо доставить его до места назначения, выгоднее для себя будет продать тот мешок. Так и живем”, - написал Риштун.

Пост уже набрал более 4 тысяч репостов. В комментариях украинцы выразили свое возмущение таким поведением "волонтеров".

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