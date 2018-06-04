"Продалась" за $1500: в Украине журналистку уличили в работе на Россию

Кураторы из РФ заплатили журналистке Ирине Выскович $1500 за написание дискредитирующих Украину статей.

Деньги она получила за подготовку антиукраинских пропагандистских материалов, сообщила в комментарии "Интерфакс" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"После того, как Ирина Выскович спровоцировала конфликт на заседании суда над Вышинским (директор издания "РИА Новости Украина", которого обвиняют в госизмене. ― Ред.), ее официально пригласили в СБУ. Она рассказала нашим сотрудникам о полученном ею "заказе" от российских кураторов на подготовку антиукраинских материалов. За что, по ее словам, получила $1500 и призналась, что официально не работает в "РИА Новости", - рассказала детали спикер СБУ.

Ирине Выскович сообщили о недопустимости действий в ущерб государственной безопасности Украины и вынесли ей предупреждение.

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ раскрыли в Украине деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России.