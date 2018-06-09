"Пробрались б*ндеровцы!" На телеканале "ЛНР" устроили "украинскую диверсию"

На телеканале террористов "ЛНР" "Луганск 24" показали программы с украинскими субтитрами.

Соответствующий кадр запечатлел украинский журналист Денис Казанский.

"Уже и туда пробрались б*ндеровцы! Снова поднимает голову фашизм", - иронизирует он в Twitter.

При этом в комментариях пользователи уточняют, что в некоторых троллейбусах в оккупированном Луганске бегущая строка также на украинском языке.

На ЛНРовском канале Луганск24 показывают программы с субтитрами на украинском языке. Уже и туда пробрались бандеровцы! Снова поднимает голову фашизм pic.twitter.com/15OCQRdtgN — Денис Казанський (@den_kazansky) 9 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Уссурийске школьникам выдали грамоты с украинским гербом.