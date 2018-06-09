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"Пробрались б*ндеровцы!" На телеканале "ЛНР" устроили "украинскую диверсию"

2.3тЧитать новость на украинском

На телеканале террористов "ЛНР" "Луганск 24" показали программы с украинскими субтитрами.

Соответствующий кадр запечатлел украинский журналист Денис Казанский.

"Уже и туда пробрались б*ндеровцы! Снова поднимает голову фашизм", - иронизирует он в Twitter.

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При этом в комментариях пользователи уточняют, что в некоторых троллейбусах в оккупированном Луганске бегущая строка также на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Уссурийске школьникам выдали грамоты с украинским гербом.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Луганска и Луганской области
Место
УкраинаЛуганск
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