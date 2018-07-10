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Проблемы в рядах ВСУ на Донбассе: волонтер прояснил ситуацию

1.8тЧитать новость на украинском

Волонтер Роман Доник прокомментировал информацию Юрия Мысягина о проблемах в 72-ой бригаде Вооруженных сил Украины из-за нового командования.

"Удивительное рядом. Опять волонтер начинает писать о 72 бригаде. Опять проблемы с новым (уже не очень) комбригом. Но странно, что волонтер практически не знает никого в бригаде и оперирует фактами, мягко выражаясь, высосанными из пальца. Нет ни источников, ни подтверждений. Сгущая краски типа - за 40 дней потери 25 человек. Все обвинения против комбрига строятся на - все говорят, все и так знают, потерь много, уходят военнослужащие из бригады. Дежурный набор", – написал Доник на своей странице в Facebook.

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Он также решил внести ясность по потерям, отметив, что погибли 2 человека.

"Погибших - два человека, раненых - восемнадцать. Все боевые. Да, это много. Но, во-первых, тебе уже приврали. Во вторых, нет такого понятия на войне - много или мало. Плановых потерь не бывает. Доказано трагедией на полигоне. И да - потерь 25 человек, 2 погибших и 18 раненых (с различной степенью ранений) это звучит по-разному", – резюмировал Доник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал, что 72-я бригада ВСУ лишилась около 80% личного состава из-за сложной ситуации с новым руководством.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Доник
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Липатов Владимир
Липатов Владимир
Не верьте, это всё Кисель-ТВ! Вна Украине уже 400 лет одни перемоги над руснёй!
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2
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andrei
andrei
Не верю! Всу ежедневно МОЩНО мочит террористов%-)
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4
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
andrei, я тоже не верю, сколько топчеца на месте лучшая армия на континенте после дебальцевских пиздюлей
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3
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