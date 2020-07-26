Проблемы России вытолкнут Путина с Донбасса, а прекращение огня достойно аплодисментов, – Кравчук

Руководство России под давлением объективных обстоятельств приближается к изменению позиции относительно войны на Донбассе. И прекращение огня на востоке Украины, которое должно состояться 27 июля, может означать путь к миру.

Президент РФ Владимир Путин может переключить внимание на решение внутренних проблем страны. Об этом и многом другом первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL.

– В Офисе президента назвали прорывом договоренности о прекращении огня. По вашему мнению, действительно ли можно так говорить и будет ли оно?

– Откровенно скажу, что я не сильно надеюсь, что так будет. "ДНР" и "ЛНР" часто не отвечают за свои заявления и часто не выполняют того, о чем договариваются – без них или даже с ними. Они продолжают стрелять. Это люди, которые вне закона, вне международных норм отношений между странами. Они могут действовать как угодно и при любых условиях.

Так было до этого. Но если вдруг договоренности вышли на то, что и "Д/ЛНР" присоединились к ним, то можно поверить.

Если прекращение огня произойдет, конечно, я буду праздновать. Это будет начало реальной договоренности, первый шаг и большое дело, мы начнем идти к миру.

– То есть можно сказать, что Москва дала отмашку "Д/ЛНР", чтобы они прекратили огонь?

– Я так думаю. Раз заявили, что будет прекращение огня, то они договорились. Но у меня вопрос, выполнят ли эти договоренности, так как до этого всегда нарушали.

Ранее они настаивали только на одном: что это фактически независимые территории "с признаками государственности". Другого не воспринимали.

"Если 27 июля на Донбассе полностью прекратится огонь, я буду аплодировать"

– Благодаря чему произошли такие сдвиги?

– Возможно, уже и Россия почувствовала, что дальше так действовать невозможно. Ведь мы не все знаем. Но из того, что прорывается в некоторые информационные материалы, видим, что экономика страдает, страна находится в очень невыгодном международном положении. Россия имеет целый ряд крупных проблем, которые обостряются и обостряются.

Это не будет способствовать дальнейшему развитию России – и экономическому, и социальному, и политическому, и дипломатическому.

Поэтому, возможно, Россия реально ищет выход из этой ситуации. Шесть лет воевать – это уже очень сложно. И то давление, которое постоянно осуществляется на Россию, ощущается.

– Вы видите прямую связь между санкциями и этими действиями России?

– Это очень прямая связь – не только с санкциями, а в целом с отношением к России, с изоляцией. Сейчас стоит вопрос, приглашать ли Россию в Большую семерку, будет ли она участвовать в других форматах. Есть страны, которые выступают против этого, особенно активно – Польша и страны Балтии, Канада, США.

Они занимают четкую позицию, что с Россией будут отношения тогда, когда она прекратит войну с Украиной.

– Благодаря изменениям в Конституцию, которые состоялись в России, Путин фактически получил возможность править до 2036 года. Не связываете ли вы это? И как видите текущие цели руководства РФ в отношении Украины именно в контексте данных обстоятельств?

– Я не провожу прямой параллели между изменениями в Конституции России, "обнулением" Путина, и тем, что произошло в ТКГ.

Но верю, что в России есть люди, которые думают о будущем.

– Вы имеете в виду в руководстве России?

– И в руководстве, и в общественных организациях, и в кругах интеллигенции. Люди анализируют и думают. Я уверен, что они не могут жить, не думая о будущем. А если и дальше разворачивать войну с Украиной, это не добавит России авторитета.

Думаю, не последнюю роль здесь играет и положение Крыма. Озера пересыхают, воды становится все меньше и меньше, особенно для технических целей, для орошения и тому подобное.

Все это завязывается в один узел. Возможно, глубокий анализ современности, расстановки политических и военных сил в мире дали основания России подумать и сделать определенные шаги. Но все будет видно 27 июля.

Проблемы РФ завязываются в один узел и толкают Путина изменить позицию по Донбассу

– Несмотря на весь формальный характер выборов в Российской Федерации, тем не менее, президентские выборы-2024 должны состояться. Мы видели в предыдущие годы, что Путин любит подходить к ним с определенными победами, прежде всего, на внешней арене.

– Конечно, он должен думать о выборах 2024 года, тем более, что я не вижу, чтобы у него был такой рейтинг, как раньше. До выборов еще 4 года. Если не предпринимать никаких шагов, направленных на цивилизационный подход к решению любых вопросов, если снова продолжать действовать только силовыми методами, это не принесет авторитета самому президенту и главное – не принесет побед России.

– Итак, можно надеяться на то, что Путин переключит свое внимание на внутреннюю ситуацию в стране?

– Хотел бы в это верить. Возможно, все то, что происходит в мире, когда меняется все, плюс коронавирус, плюс кризис, дало толчок к реальному анализу реального места России в мире и видение перспективы – что может быть завтра. Повторяю: возможно.

Не так много осталось до 27 июля, хотелось бы это увидеть. Если полностью прекратится огонь, я буду аплодировать.

– На днях по стране пронеслась целая волна минирований – мнимых и реальных, а также захват заложников. Говорят о неэффективности правоохранительной системы страны в целом. Согласны ли вы с такими выводами?

– Нет, не согласен. Я могу говорить о том, что вопрос не только к правоохранительной системе. Есть вопрос ко всем системам власти, которая существует в Украине. Есть вопросы и к политическим системам, которые существуют в Украине, и к населению, которое живет в разных регионах Украины – и Запад, и Восток, и Юг, и Центр. Ко всем у нас есть вопросы.

Я всегда исхожу из того, что никогда правоохранители не будут работать идеально или так, как мы бы хотели, когда в обществе нет единства. И здесь система не является причиной раздора.

Когда в обществе идет невероятная борьба между выбором целей, главных стратегических направлений развития, когда в политических кругах и даже в самой Верховной Раде ни на день не прекращается борьба – как в этой ситуации можно говорить, что правоохранительная система может работать так, как мы бы хотели? Это нереально. Наоборот, я считаю, что правоохранительная система совершенствуется, учится.

Будем откровенны: нельзя говорить, что в Луцке ошибки совершили силовики. Они сделали все для того, чтобы не было жертв, чтобы сохранить жизнь. Слава богу, это произошло.

Да, при участии президента Украины. По-разному будут говорить – мол, Зеленскому не надо было так делать. Но кто будет такое говорить? Люди, которые почему-то президента считают царем-батюшкой. Мол, он не может говорить по-человечески ни с кем, пусть умирают люди.

В той же России детей перебили, людей отравили, но Путин не говорил ни с кем.

Считаю, что президент – это нормальный человек, как и все. И когда речь идет о жизни, не надо надевать на себя корону. Напротив – надо снять корону, идти и нормально договариваться. Раз договорились, и, слава богу, все произошло с миром, люди вышли из автобуса и пошли домой – это реальная победа. Все остальное – это политические игрища вокруг того, кто может, кто не может, кто великий, кто маленький. А на самом деле в жизни велик тот, кто борется за жизнь.

– Наверное, вы видели, что президента Зеленского, МВД и всех остальных обвиняют в постановке, спектакле?

– Не думаю, что это был спектакль. Первый вопрос: а кому он нужен? Я задаю себе вопрос – для чего такую комедию было устраивать в Луцке?

Есть живой человек, его взяли, он вышел, он сдался. Его допросят, допросят тех, с кем он был связан, и тогда будет видно. А сейчас говорить о том, что это выгодно... Президенту это точно невыгодно. Не может он хотеть теракта.

Хочу, чтобы мы смотрели на жизнь реально. Что такое свобода слова? Когда человек может выражать свои мысли. Я никогда не поверю, что мысли у нас идеальные. Чтобы сделать точные выводы, надо учитывать десятки факторов – опыт, наука, работа в конкретных условиях, ситуация вокруг, в стране и тому подобное.

Леонид Кравчук

Но часть оппозиции, которой принадлежат и некоторые СМИ, хотят действовать по принципу: чтобы было хуже. И поэтому ищут черную кошку в темной комнате. Обязательно надо найти что-то плохое. С их точки зрения ну не может президент поступить по-человечески или сделать что-то правильно.

Я хочу им сказать: наберитесь мужества и посмотрите, в каком состоянии была Украина год назад. А сейчас предпринимаются шаги, в частности, шаг, о котором мы сегодня говорили – договоренность о прекращении огня.

Посмотрим, как оно будет. Боюсь об этом говорить, чтобы не сглазить, как говорят в народе. Но это уже шаг. Опять скажут: не так сделали, не так сказали, не туда пошел, мы бы сделали лучше. Но вы уже делали, мы это видели – вот, что я им всегда говорю и говорил, когда выступал в Верховной Раде. Все равны перед законом и не надо прыгать выше ватерлинии. Вы уже эту ватерлинию пересекли – только вниз.