Проблема со связью: в сети показали, как на этом делают "бизнес" в Донецке

В оккупированном Донецке местные "предприниматели" решили подзаработать на отсутствии связи "Vodafone-Украина".
Соответствующее фото обнародовал журналист Денис Казанский в своем микроблоге в Twitter.
"Донецкий бизнес. Торговать вай-фаем из авто в местах, где принимает МТС", – написал Казанский.
Судя по фото, владелец машины с номерами "ДНР" прикрепил под дворники объявление: "Wi-Fi. 50 рублей (24,88 по курсу НБУ, - Ред.) – 10 минут".
Напомним, в "Vodafone" назвали главную проблему со связью в ОРДЛО. Тем временем, террористы объяснили это нежеланием Украины проводить ремонтные работы.
Как сообщал "Обозреватель", позже, в сети показали пенсионерку из "ДНР", которая со слезами на глазах умоляла главаря террористов Александра Захарченко вернуть связь.
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.