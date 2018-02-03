Проблема со связью: в сети показали, как на этом делают "бизнес" в Донецке

В оккупированном Донецке местные "предприниматели" решили подзаработать на отсутствии связи "Vodafone-Украина".

Соответствующее фото обнародовал журналист Денис Казанский в своем микроблоге в Twitter.

"Донецкий бизнес. Торговать вай-фаем из авто в местах, где принимает МТС", – написал Казанский.

Новости В сети нарастает возмущение деятельностью Vodafone в ОРДЛО

Судя по фото, владелец машины с номерами "ДНР" прикрепил под дворники объявление: "Wi-Fi. 50 рублей (24,88 по курсу НБУ, - Ред.) – 10 минут".

Напомним, в "Vodafone" назвали главную проблему со связью в ОРДЛО. Тем временем, террористы объяснили это нежеланием Украины проводить ремонтные работы.

Как сообщал "Обозреватель", позже, в сети показали пенсионерку из "ДНР", которая со слезами на глазах умоляла главаря террористов Александра Захарченко вернуть связь.