УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

Проблема со связью: в сети показали, как на этом делают "бизнес" в Донецке

1.7тЧитать новость на украинском

В оккупированном Донецке местные "предприниматели" решили подзаработать на отсутствии связи "Vodafone-Украина".

Соответствующее фото обнародовал журналист Денис Казанский в своем микроблоге в Twitter.

"Донецкий бизнес. Торговать вай-фаем из авто в местах, где принимает МТС", – написал Казанский.

Новости
В сети нарастает возмущение деятельностью Vodafone в ОРДЛО

Судя по фото, владелец машины с номерами "ДНР" прикрепил под дворники объявление: "Wi-Fi. 50 рублей (24,88 по курсу НБУ, - Ред.) – 10 минут".

Напомним, в "Vodafone" назвали главную проблему со связью в ОРДЛО. Тем временем, террористы объяснили это нежеланием Украины проводить ремонтные работы.

Как сообщал "Обозреватель", позже, в сети показали пенсионерку из "ДНР", которая со слезами на глазах умоляла главаря террористов Александра Захарченко вернуть связь.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объект
Vodafone
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости