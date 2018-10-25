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Проблема с мозгом: адвокат озвучил страшный диагноз Зайцевой

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У Алены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькове, обнаружена посттравматическая энцефалопатия головного мозга.

Такое заявление сделал адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко, передает "Укринформ". Диагноз якобы поставили врачи СИЗО.

"Диагноз Зайцевой установили врачи в СИЗО. В нее посттравматическая энцефалопатия головного мозга... В Зайцевой наблюдается повышение давления, и она нуждается в обследовании у невропатолога. Такого специалиста в СИЗО нет", - сказал правозащитник.

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Он уверяет, что возможность для Зайцевой участвовать в судебных заседаниях зависит от ее состояния.

Алена Зайцева

Алена Зайцева

Отметим, комиссия, созданная областным Управлением здравоохранения, по результатам осмотров специалистами и дополнительных обследований, сделанных 22 октября, пришла к выводу, что никаких противопоказаний для пребывания Алены Зайцевой в условиях следственного изолятора нет.

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло кровавое ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице, 6 получили травмы различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.

Зайцева была замечена на улицах Харькова, и как выяснилось потом, девушку якобы вывозили на обследование в клинику.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Объекты
судДТП ХарьковДТП Зайцева
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТОТ ДИАГНОЗ У ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ В КОГО ПОВЫШЕНО ДАВЛЕНИЕ , А ПОСЛЕ 50 ЛЕТ ПОГОЛОВНО , ЧЕРТ ЕЕ НЕ ВХВАТИТ СУЧАРУ
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