Пробка на 15 км: "ихтамнеты" парализовали Крым

В аннексированном Крыму на трассе Керчь-Симферополь произошло ДТП с участием российских военных, в результате чего возникла огромная пробка.

"Очередное ДТП с участием военной машины оккупантов парализовало трассу Керчь - Симферополь, на которой образовалась 15-километровая пробка", - пишет в своем Twitter пользователь "КРЫМский бандеровец".

Отмечается, что, вероятно, российский военный автомобиль догнал ВАЗ 2105, после чего слетел в кювет.

Крым. Очередное ДТП с участием военной машины оккупантов парализовало трассу Керчь - Симферополь, на которой образовалась 15-километровая пробка. Судя по всему, ихтамнеты догнали в зад ВАЗ-2105, после чего сами улетели в кювет. Видео пробки >> https://t.co/8vobepS4Uo

Военная база pic.twitter.com/vn4xzZnJdp — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 21 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обнесли забором Никитский ботанический сад.