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Пробка на 15 км: "ихтамнеты" парализовали Крым

3.6тЧитать новость на украинском

В аннексированном Крыму на трассе Керчь-Симферополь произошло ДТП с участием российских военных, в результате чего возникла огромная пробка.

"Очередное ДТП с участием военной машины оккупантов парализовало трассу Керчь - Симферополь, на которой образовалась 15-километровая пробка", - пишет в своем Twitter пользователь "КРЫМский бандеровец".

Отмечается, что, вероятно, российский военный автомобиль догнал ВАЗ 2105, после чего слетел в кювет.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обнесли забором Никитский ботанический сад.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
ДТПКрым
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Тамнету ссаных бандеровцев.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Реально, а откуда пробка в 15 километров? В Крыму же нет никого. И пляжи пустые.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Вам теперь только поскуливать про "оккупантов" остается
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