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16 января • обновлено в 17:17
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Призывал к миру с "Л/ДНР": в скандале с полковником Генштаба ВСУ случился неожиданный поворот

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Главное управление Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины провело расследование по факту высказываний полковника Алексея Ноздрачева о необходимости примирения с террористами "Л/ДНР". В итоге было принято решение понизить его в должности, но без понижения в звании и увольнения.

О скандальном повороте в резонансном деле стало известно из официального ответа ВСП, который опубликовали на странице "Ветеранського братерства" в Facebook.

"По итогам рассмотрения сообщаем, что согласно с приказом Генерального штаба ВСУ от 13 декабря №467 проведено служебное расследование. По итогам рассмотрения акта о служебного расследования от 28 декабря главнокомандующим ВСУ принято решение о привлечении полковника Ноздрачева к дисциплинарной ответственности", – говорится в документе.

Ответ ВСП по расследованию о высказываниях Ноздрачева

Ответ ВСП по расследованию о высказываниях Ноздрачева

Facebook "Ветеранського братерства"

Такой исход вызвал возмущение среди ветеранов ООС, о чем они заявили в опубликованном в сети обращении. Защитники считают, что Ноздрачев избежал серьезной ответственности благодаря своим влиятельным связям.

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"Наше требование было одно – увольнение полковника Ноздрачева и уголовная ответственность, если будут обнаружены признаки его работы на иностранные спецслужбы. После затягивания дела, переноса обнародования результатов дисциплинарной комиссии, мы все-таки получили письмо с резолюцией. И честно говоря, мы не были удивлены, потому что система всегда покрывает своих "псов режима", особенно, если вектор на "мир за любую цену" – главная цель действующей власти в Украине", – выразили недовольство итогами расследования ветераны.

Алексей Ноздрачев

Алексей Ноздрачев

"Решение комиссии следующее: понижение в должности полковника Ноздрачева. Никакого понижения в звании, никакого увольнения. Это означает, что через полгода или год, когда все уляжется, он спокойно будет занимать должность не хуже от первоначальной. А теперь вопрос к вам, друзья – вы это "схаваете"? Сколько еще можно пересекать эти "красные линии"?" – обратились защитники Украины к патриотам.

В то же время источники OBOZREVATEL сообщили, что расследование по Ноздрачеву еще полностью не закончено, и помимо понижения в должности его также вывели из штата Генерального штаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ ДНР
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
захистников и хероев украины послали nach?:-)))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Настоящий полковник, офицер!
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Гусь Петр
Гусь Петр
Бардак на высшем уровне Крыс нужно ловить Для этого понадобится большие кошки
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Гусь Петр, смотри как бы тебе на шею гайку не накрутили
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