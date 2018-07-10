ВСУ взорвали позицию "Л/ДНР": появилось видео уничтожения

Украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовали волонтеры фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что выглядит это так, будто у боевиков ходит невидимый призрак.

"Какие невероятные вещи случаются в последнее время на вражеских позициях. На первый взгляд кажется, что невидимый человеческому глазу призрак бродит по окопам террористов, закладывая взрывчатку с электродетонаторами", – подписали волонтеры.

Отмечается, что украинские защитники имеют возможность предвидеть действия террористов благодаря новой технике.

"Но на самом деле так работает ваша помощь. Благодаря переданным техническим средствам разведки, в частности, камерам наблюдения, беспилотным аппаратам, системам прослушивания, в наших защитников есть возможность знать и предвидеть действия противника. Спасибо", – резюмировали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ликвидированных террористов на Донбассе.