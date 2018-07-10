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ВСУ взорвали позицию "Л/ДНР": появилось видео уничтожения

2.7тЧитать новость на украинском

Украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовали волонтеры фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что выглядит это так, будто у боевиков ходит невидимый призрак.

"Какие невероятные вещи случаются в последнее время на вражеских позициях. На первый взгляд кажется, что невидимый человеческому глазу призрак бродит по окопам террористов, закладывая взрывчатку с электродетонаторами", – подписали волонтеры.

Отмечается, что украинские защитники имеют возможность предвидеть действия террористов благодаря новой технике.

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"Но на самом деле так работает ваша помощь. Благодаря переданным техническим средствам разведки, в частности, камерам наблюдения, беспилотным аппаратам, системам прослушивания, в наших защитников есть возможность знать и предвидеть действия противника. Спасибо", – резюмировали волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ликвидированных террористов на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Повернись живим
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
да. в украине волонтер, это самая прибыльная профессия, вы папуасы больше им денег давайте. они вам столько побед наштампуют. ого-го.
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Опять успех? Ржунемогу. И так пятый год, догадываюсь что будет лет через десять.
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Иванов Илья
Иванов Илья
Рябинин Владимир, ты падаль кацапская свою тухлятину козломордую не забывай под роцтовом закапывать.и завещание пищи.представитель "великой" козлосрании.кончилось ваше мнимое"величие"придурак.
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