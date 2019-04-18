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"Террористы?" В СНБО выступили с неожиданной идеей по ФСБ и ГРУ России

2.4тЧитать материал на украинском

Российские ФСБ и Главное управление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями, а РФ – страной, которая распространяет в мире терроризм.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он уточнил, что 17 апреля СБУ обнародовала неопровержимые доказательства причастности этих структур к организации терактов в Украине, сообщили в пресс-центре СНБО.

"Силовые структуры нашего государства раскрыли созданную спецслужбами страны-агрессора агентурную сеть, которая несет ответственность за серии терактов в Украине, подрывы и убийства, в том числе, сотрудников СБУ и главного управления разведки Минобороны", – заявил Турчинов.

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Он подчеркнул, что ответственность за организацию террора и диверсий в Украине несет директор ФСБ России Александр Бортников, начальник департамента контрразведки ФСБ генерал Дмитрий Минаев и начальник ГУ ГШ ВС РФ Игорь Костюков.

Против них уже открыты уголовные дела, также их личности должны быть внесены в базу Интерпола как террористы.

"Аналогичные преступления спецслужб России были раскрыты и за пределами нашей страны, в том числе, использование ядовитых веществ на территории Великобритании", – отметил секретарь СНБО.

Иллюстрация

Иллюстрация

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля СБУ заявила о прекращении деятельности российской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и задержании семерых ее участников.

Также выяснилось, что к подрыву авто украинского разведчика Кирилла Буданова в Киеве причастна российская ФСБ.

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Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Лапша на уши укротупорезов!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Это не от большого ума такие речи. Мля, как он уже зае........
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Юг Руси
Юг Руси
Охереть, как его штырит 🤣🤣🤣
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