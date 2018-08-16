Признание "Л/ДНР" террористами: суд принял историческое решение

Признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" террористическими организациями на государственном уровне не является обязательным условием для осуждения их членов за терроризм.

К такому выводу пришла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что решение было принято при рассмотрении кассационной жалобы прокуратуры на решение предыдущих инстанций, которые решили судить женщину по другой статье – содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Суды отказались инкриминировать обвиняемой создание террористической организации, так как "ДНР" официально таковой не признана. В свою очередь, Верховный суд не согласился с данным решением.

"Такое признание осуществляется судом в конкретном производстве на основании имеющихся материалов", – пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что закон устанавливает конкретные признаки и цели террористической организации, и для осуждения лица не требуется отдельное судебное решение, решение органа законодательной или исполнительной власти, которое бы назвало "ДНР" террористической.

"Без внимания апелляционного суда осталось и то, что обстоятельство деятельности "ДНР" как террористической организации подтверждается заявлениями Верховной Рады Украины и ее обращениями в международные организации, национальных парламентов государств мира и тому подобное", - добавили в ВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили новое наказание для участников референдума "Л/ДНР".