Признался в госизмене: суд отпустил переводчика-шпиона Гройсмана

Голосеевский райсуд Киева утвердил соглашение о признании виновности между бывшим переводчиком экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславом Ежовым и прокурором Александром Банником.

Как сообщает Судебный репортер, соглашение Ежов и прокурор заключили накануне судебного заседания. Согласно ему, Ежов безоговорочно признал свою вину по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК (преступление, совершенное группой лиц, государственная измена), искренне раскаялся и критически оценивает свое преступное поведение.

Обвиняемый обязался не менять свои показания, которые им предоставлены в ходе судебного разбирательства, давать в дальнейшем правдивые показания, сотрудничать со стороной обвинения в раскрытии преступления, совершенного представителями Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Станислава Ежова выпустили Радио Свобода

Стороны согласовали наказание в виде 3 лет 28 дней лишения свободы без конфискации имущества.

Срок пребывания Ежова в СИЗО с 20.12.2017 года по 3.07.2019 года включительно суд посчитал по закону Савченко из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, обвиняемый уже полностью отбыл наказание.

По приговору суда отменяется арест имущества Ежова, ему возвращают паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. С обвиняемого взимается около 20 тыс. грн расходов на экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Ежова выпустили из-под стражи благодаря решению КСУ по жалобе народного депутата Надежды Савченко.

Напомним, что Ежов был задержан 20 декабря 2017 года по подозрению в государственной измене. По информации СБУ, дипломат работал по указанию Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Он был уволен со службы в Кабинете министров.

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