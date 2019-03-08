Прижался к дому посреди улицы: в Днепре произошла смертельная трагедия с военным. Фото и видео 18+

В Днепре в пятницу, 8 марта, посреди улицы был найден труп военнослужащего.

Как пишет "Информатор", это произошло в 9:30, на Сичеславской Набережной, 29а. Мужчина был 1975 года рождения.

Видимых следов насильственной смерти на теле умершего при предварительном осмотре не обнаружили, однако известно, что перед смертью у него из носа шла кровь.

dp.informator.ua

При себе у мужчины были документы. Сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Оказалось, что погибший был участником боевых действий.

На месте происшествия работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле многоэтажки нашли труп женщины. Тело лежало под окнами 9-этажного дома, по предварительным данным, погибшая была бездомной.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!