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Прижался к дому посреди улицы: в Днепре произошла смертельная трагедия с военным. Фото и видео 18+

7.4тЧитать материал на украинском

В Днепре в пятницу, 8 марта, посреди улицы был найден труп военнослужащего.

Как пишет "Информатор", это произошло в 9:30, на Сичеславской Набережной, 29а. Мужчина был 1975 года рождения.

Видимых следов насильственной смерти на теле умершего при предварительном осмотре не обнаружили, однако известно, что перед смертью у него из носа шла кровь.

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Прижался к дому посреди улицы: в Днепре произошла смертельная трагедия с военным. Фото и видео 18+

dp.informator.ua

При себе у мужчины были документы. Сотрудники патрульной полиции нашли во внутреннем кармане куртки удостоверение военнослужащего и паспорт. Оказалось, что погибший был участником боевых действий.

На месте происшествия работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле многоэтажки нашли труп женщины. Тело лежало под окнами 9-этажного дома, по предварительным данным, погибшая была бездомной.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
смертьфотографиивидео
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Скачко костя 08.03.2019 19:23 Награда нашла ХЕРОЯ
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Луцький Руслан, русланчик! вот посмотри, ты допустим, сидишь под мамкиной юбкой, а тех кого погнали убивать, не ожидали, что их посадят в технику из Чернобыля! поэтому у нас в стране ежедневно десятки "внезапно" умирают!
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Снова проходил мимо, иди на хуй, пидор
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