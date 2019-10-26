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26 октября • обновлено в 15:44
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Заставляли жевать презерватив и били шокерами: в сети заявили о зверствах в приюте Одессы

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Бывшая полицейская, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, Зоя Мельник рассказала в сети о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Світанок".

Хронологию событий описала она на своей странице в Facebook, передав душераздирающие рассказы детей и волонтеров.

Так, историю она начала с августа 2019 года, когда узнала о происходящем в приюте от волонтера Лучезара Панфилова. По его словам, по вызову воспитателей в учреждение регулярно приезжали сотрудники частной охраны, которые жестоко наказывали детей.

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Приют в Одессе: в Світанку издеваются над детьми

Приют в Одессе: в Світанку издеваются над детьми

В частности, Мельник рассказала о 13-летней девочке с искалеченной судьбой, которая якобы вступала в половые отношения с другими воспитанниками, чтобы ее не обижали. Воспитатели издевались над ней и однажды решили опозорить перед всеми.

По данным Мельник, в приют приехали упомянутые охранники, выстроили всех детей и начали оскорблять девочку и парня, которого застали за половым актом с ней.

"Их материли самыми унизительными словами, заставляя описывать процесс половых отношений. Под угрозами заставили детей достать из мусорного ведра презерватив, который разрезали на две части. Заставили Д. и мальчика жевать этот презерватив. Нижнюю часть, "с этой жижой" (цитирую слова девочки-свидетеля происходящего) заставили жевать "провинившуюся" девочку. Происходило это все на глазах у других детей и трёх воспитателей, которые стояли хихикали и способствовали издевательствам", – пишет Мельник.

Приют в Одессе: в "Світанку" издеваются над детьми

Приют в Одессе: в "Світанку" издеваются над детьми

repubblica.it

Затем их якобы стали бить, обливать холодной водой, бить электрошокерами и ремнём.

Вскоре к Мельник обратились еще две девочки, одна из которых после издевательств едва не умерла в больнице.

Дети пожаловались, что с целью скрыть побои их насильно закрывают в психиатрической больнице. Воспитанники из-за происходящего якобы не раз пытались покончить жизнь самоубийством.

"В попытках скрыть преступление, руководство "Світанку", вступив в преступный сговор с областной службой по делам детей и сотрудниками Хмельницкого отделения полиции, вооружившись самыми детьми, совершает все больше и больше преступлений и думает что все это сойдёт с рук, как обычно. Сейчас важно привлечь максимальное внимание. Надежда на резонанс и огласку. Общественность и центральная власть должны вникнуть в ситуацию. Все события будут переведены и отправлены международным правозащитным организациям и в межгосударственные инстанции", – резюмировала Мельник с призывом помочь детям, опубликовав их фото.

Ранее OBOZREVATEL уже писал, как издеваются над воспитанниками в приюте "Світанок". На воспитателей открыли несколько уголовных производств.

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Место
Украина Одесса
Тег
приют
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Галушкин Петро
уграинзге мир
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