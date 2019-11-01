Детей пытали и насиловали: прокуратура взялась за скандальный приют в Одессе

По фактам пыток и других нарушений прав несовершеннолетних в приюте "Центр социально-психологической реабилитации детей" (ранее – "Світанок") в Одессе открыто уголовное производство.

Дело ведет полиция Одесской области и Госбюро расследований, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Ход досудебного расследования о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области взят на контроль Генеральной прокуратурой", – сказано в сообщении.

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"Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд", – заявил заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Отмечается, что речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов, а также унижении, насилии над несовершеннолетними.

Производства открыты по ч.1 ст. 127 (пытки), ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст. 152 (сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса.

Напомним, КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" до 2018 года назывался приютом "Світанок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая полицейская, которая со скандалом ушла из патрульной полиции, Зоя Мельник рассказала в сети о жутких издевательствах над воспитанниками одесского приюта "Світанок".

Вскоре проверка нашла нарушения в условиях содержании детей – в общих пространствах не было камер наблюдения, а на окнах были установлены решетки.

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