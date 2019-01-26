''Привязывали гири и морили голодом'': украинский узник Кремля рассказал о зверствах ФСБ

Украинский политзаключенный Павел Гриб, незаконно удерживаемый в российской тюрьме, заявил, что в ходе следствия к нему применялось физическое насилие.

Об этом сообщает "Новая газета". Показания парень дал в ходе очередного судебного заседания 25 января.

По словам украинца, сразу после встречи с Татьяной Ершовой в белорусском Гомеле он был похищен сотрудниками ФСБ, которые закинули его в микроавтобус и вывезли через границу.

Павел Гриб rubryka.com

"После разговора я пошел на автовокзал, чтобы вернуться в Украину, однако меня встретили неизвестные люди. Их было пятеро. Выглядели как обычные люди — джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес", — поделился парень.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы проявляли особую жестокость.

"Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом — к следователю", — раскрыл парень жуткие подробности похищения.

Павел Гриб news.tut.by

Следователь же, допрашивавший Гриба, от всех обвинений открестился. "Жалоб от него не поступало, следов насилия не было. Гриб был немного растерян, но ситуацию оценивал адекватно", — заявил он, предложив посмотреть видео допроса.

Отмечается, что на записи Гриб с ссадинами и кровоподтеками на руках неуверенно давал показания, вопросительно смотря в камеру. "Видно же, что ко мне применялась сила, и я не мог внятно ничего пояснить", — отреагировал на кадры украинец.

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