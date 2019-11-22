Привязал к авто и тащил: всплыло видео издевательств чиновника-живодера с Хмельнитчины

В сети появились неопровержимые доказательства того, как экс-заместитель мэра Хмельницкого, а теперь директор Государственного архива Владимир Байдич жестоко поиздевался над своей собакой.

Видео с камер наблюдения, которые запечатлели страшные кары, опубликовал в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним, что Байдич привязал собаку к авто и полтора километра тащил его по дороге. К счастью, спасти бедное животное удалось военному, который в этот момент проезжал мимо. Он остановил автомобиль чиновника и вызвал полицию. У собаки были стерты передние лапы и много ран.

Владимир Байдич жестоко поиздевался над своей собакой

"Живодер по фамилии Байдич узнал, что Барсик укусил его мать. С целью мести он привязал собаку цепью к своему авто и потянул по асфальту, нанося мучения и увечия живому существу. Но так случилось, что навстречу ему ехала неравнодушный человек – Александр Зорин. Он развернул свою "Шкоду", догнал Байдича, заставил его остановиться и прекратить пытать животное. После чего вызвал полицию", – написал Геращенко.

Как известно, правоохранители задокументировали преступление, а изверга временно задержали.

Отмечается, что искалеченный Барсик вместе с хмельницкими волонтерами и следователем полиции находится в одном из экспертных учреждений в Харькове – для установления степени тяжести нанесенных ему живодером травм.

"По Байдичу В. Г. подготовлен проект по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными", – констатировал Геращенко.

Собака сильно пострадала, у нее стерты лапы Facebook ГО "Врятуй життя"

Он добавил: если прокуратура признает, что это преступление квалифицируется по части третьей указанной статьи, то Байдич может получить от 5 до 8 лет лишения свободы. Если же только по первой части – чиновник получит арест до 6 месяцев или условный срок до трех лет.

"Хочу лично поблагодарить неравнодушного человека, который остановил негодяя – Александра Зорина. Он в ближайшее время будет приглашен к председателю Национальной полиции Игоря Клименко для вручения награды за свой поступок. Будьте такими, как Александр Зорин!" – призвал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в Днепр приехал цирк братьев Гертнер, который запрещен во всем мире из-за жестокого обращения с животными. Горожане вышли к стенам цирка на акцию протеста. На митинг собрались около 250 человек с палатками, плакатами и масками.

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