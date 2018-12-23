''Привезли восемь вагонов!'' В ''ЛНР'' разразились безумным заявлением об армии Украины

Террористы "ЛНР" заявили, что из-за дефицита качественной провизии в Украине ее военное руководство якобы вынуждено закупать еду для обеспечения армии за границей по заоблачным ценам.

Такой несуразный фейк озвучил одиозный боевик, "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, рассказывает на своей странице в Facebook офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Андрей Марочко Facebook Анатолия Штефана

"Из-за отсутствия качественных продуктов питания отечественного производства, украинское военное руководство вынуждено осуществлять закупки продовольствия за границей по невероятно высоким ценам. Так, на железнодорожную станцию "Лисичанск" для обеспечения питания подразделений в зоне ООС прибыло восемь вагонов с продуктами из Польши. Спикер "Луганды" Андрейка обМарочко", — с сарказмом процитировал он очередную выдумку террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о том, что Украина совместно с США и Великобританией якобы готовит масштабную военную операцию. По его словам, американские специалисты уже якобы подготовили обработанные боевыми ядами осколки снарядов для будущих боевых действий.

В свою очередь, на российском телевидении озвучили нелепую страшилку, не имеющую ничего общего с действительностью, о росте нацистских настроений в рядах ВСУ. По словам пропагандистов, в этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.