"Привет укр*пам с Кузбасса!" Всплыло видео с российскими наемниками на Донбассе

В сети появилось видео, снятое корреспондентом пропагандистского телеканала "Россия 1" Александром Сладковым с российскими оккупантами на Донбассе.

На нем они откровенно рассказывают о том, что воюют против украинцев и даже называют города, из которых приехали. Компрометирующей записью поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах боевики рассказывают, что приехали из Беларуси, Сербии, Таджикистана и России (в частности, из Кузбасса и Санкт-Петербурга). Также на видео звучат угрожающие фразы "Привет укропам с Кузбасса!", "Укропы, ждите в гости, скоро будем!" Примечательно, что в рядах оккупантов присутствуют даже женщины.

Оккупанты на Донбассе Скриншот видео

"Очередные обвинения о "гражданском" конфликте. Решил немного напомнить хроники "гражданской" войны, когда украинцы воюют с гражданами РФ, наемниками из Беларуси, Сербии, Таджикистана и всю хронику снимают представители кремлевской пропагандисты", – подписал скандальное видео Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появилось видео ликвидации российского военного Евгения Шабаева (позывной "Лунь"), который воевал на Донбассе на стороне террористов. Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели украинских разведчиков морской пехоты.

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