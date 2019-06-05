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"Привет укр*пам с Кузбасса!" Всплыло видео с российскими наемниками на Донбассе

1.8тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео, снятое корреспондентом пропагандистского телеканала "Россия 1" Александром Сладковым с российскими оккупантами на Донбассе.

На нем они откровенно рассказывают о том, что воюют против украинцев и даже называют города, из которых приехали. Компрометирующей записью поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах боевики рассказывают, что приехали из Беларуси, Сербии, Таджикистана и России (в частности, из Кузбасса и Санкт-Петербурга). Также на видео звучат угрожающие фразы "Привет укропам с Кузбасса!", "Укропы, ждите в гости, скоро будем!" Примечательно, что в рядах оккупантов присутствуют даже женщины.

Оккупанты на Донбассе

Оккупанты на Донбассе

Скриншот видео

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"Очередные обвинения о "гражданском" конфликте. Решил немного напомнить хроники "гражданской" войны, когда украинцы воюют с гражданами РФ, наемниками из Беларуси, Сербии, Таджикистана и всю хронику снимают представители кремлевской пропагандисты", – подписал скандальное видео Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете появилось видео ликвидации российского военного Евгения Шабаева (позывной "Лунь"), который воевал на Донбассе на стороне террористов. Боевика уничтожили ровно через неделю после трагической гибели украинских разведчиков морской пехоты.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
УкраинаДонецк
Тег
ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Вспомните украинских нациков, которые вместе с международными террористами воевали в Чечне.
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Оруи ,навоз для удобрения земли украинской .
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
В расход! Всех!
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