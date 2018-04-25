"Привет Саше Захарченко": Савченко припомнили скандальный эксперимент

Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которая находится в СИЗО под арестом по подозрению в попытке госпереворота в Украине, ранее уже соглашалась помогать террористам "ДНР" с организацией своего посольства в Киеве.

Так, напоминают в Telegram-канале "Радіо львівського метрополітену", в 2016 году журналисты программы "Гроші" провели эксперимент, во время которого к нардепу подослали подставного "представителя" псевдореспулики, и Савченко сразу же пристала на его пропозиции.

Примечательно, что нардеп умудрялась выходить на контакт с подставным террористов прямо из сессионного зала Верховной Рады.

На встрече в киевском кафе "агент Захарченко" предлагает открыть в Киеве представительство "ЛДНР" под видом культурного центра, Савченко же в ответ рассказывает о том, что это возможно, а начать надо на религиозные праздники, например, в день святого Николая, "взять детей и женщин, которые не боялись бы".

Кроме того она добавляет, что не выдает своих друзей, потому что еще рано и план может провалиться.

Напоследок передает "Саше (Захарченко) большой привет".

Во время съемок журналисты замечают, что за ними наблюдают по меньшей мере четыре СБУшника, поэтому выдвигают две версии того, что произошло: либо Савченко сотрудничает со спецслужбами, или они ее прослушивают и постоянно "ведут".

Напомним, Савченко и глава украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого также подозревают в подготовке госпереворота, отказываются давать показания и сотрудничать со следствием.