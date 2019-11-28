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29 ноября • обновлено в 12:35
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"Привет ФСБ!" В сеть слили секретные документы "ДНР"

17.9т
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В сеть попали засекреченные документы террористов "Л/ДНР, которые воюют против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В файлах указывается численность и расположение войск, а также задачи, поставленные перед ними. Документы обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале.

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"Весьма забавные документы попали мне в руки усилиями неравнодушных людей. Если вкратце, то это описание положения сил и средств и текущие задачи оккупантов и не только. Огромнейший привет "МГБ ДНР" (читать как ФСБ). Дальше будет интереснее", – написал он.

Ранее Штефан слил еще порцию документов "ДНР".

В сеть слили секретные документы "ДНР"

В сеть слили секретные документы "ДНР"

ТСН

"Привет ФСБ!" В сеть слили секретные документы "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • стало известно о том, что "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха на самом деле пять лет работал в логове террористов, будучи агентом ГУР Минобороны.

  • В "ДНР" бурно отреагировали на эту новость и начали оправдываться, заявляя, что Матюха якобы был "народным мэром" только три дня.

  • Сам Матюха рассказал, что РФ рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

  • Разведчик вернулся на территорию, подконтрольную Киеву. У него есть информация и доказательства о преступлениях Кремля на Донбассе, их схемы, финансовые каналы, кадровые пасьянсы, которые важны для противостояния врагу.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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34
Интересно
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Слили то что надо ,для чубажо-пых рагулей,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Какло-срань там иного вкусного можете на хлеб намазываться.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Дезинформация)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сафиуллин Дамир, чрєвовєщаєшь?
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