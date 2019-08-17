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"Притон с полчищами тараканов": появилось жуткое видео ревизии в отеле "Токио Стар"

4.2т Читать материал на украинском

На отель "Токио Стар" в Одессе, где в ночь на 17 августа вспыхнул масштабный пожар, убивший 9 человек, еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии.

Так, в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор" от "Нового канала" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Никогда, не при каких условиях не останавливайтесь в этом притоне", "Администрации все равно, что делается на этажах", "В номере на двоих невозможно поместиться!.. Полчища тараканов дополняют картину", – писали тогда в отзывах.

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Отель "Токио Стар"

Отель "Токио Стар"

Скрин видео

Отзывы постояльцев

Отзывы постояльцев

Скрин видео

Отзывы постояльцев

Отзывы постояльцев

Скрин видео

Команда журналистов сняла крохотный номер (менее 5 квадратных метров), состоящий из ванной комнаты и спальни. Окна там не было, из мебели и сантехники – лишь кровать, занимавшая большую часть пространства, складной столик, ржавая душевая кабинка, унитаз и раковина.

Коридоры в отеле до пожара и после

Коридоры в отеле до пожара и после

Коллаж

"Ревизоры" отметили, что относительно чистым в номере было лишь постельное белье. На матраце, подушке и одеяле они нашли пятна и волосы, под кроватью – слой пыли и использованный презерватив. Душевая занавеска была покрыта плесенью.

При этом посреди ревизии к журналистам пришел мужчина в футболке с надписью "Охрана" и потребовал, чтобы команда покинула территорию отеля.

Администрация предлагала съем номеров не только на сутки, но и на два часа, называя заведение "отелем бизнес-класса".

Внутри отеля

Внутри отеля

Скрин видео

Ванная комната номера

Ванная комната номера

Скрин видео

Крохотная спальня

Крохотная спальня

Скрин видео

"Притон с полчищами тараканов": появилось жуткое видео ревизии в отеле "Токио Стар"

Скрин видео

"Притон с полчищами тараканов": появилось жуткое видео ревизии в отеле "Токио Стар"

Скрин видео

"Притон с полчищами тараканов": появилось жуткое видео ревизии в отеле "Токио Стар"

Скрин видео

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина Одесса
Теги
пожар видео смерть
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