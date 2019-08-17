"Притон с полчищами тараканов": появилось жуткое видео ревизии в отеле "Токио Стар"

На отель "Токио Стар" в Одессе, где в ночь на 17 августа вспыхнул масштабный пожар, убивший 9 человек, еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии.

Так, в связи с трагедией в сети вспомнили, что в заведении проводилась проверка в рамках популярного шоу "Ревизор" от "Нового канала" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Никогда, не при каких условиях не останавливайтесь в этом притоне", "Администрации все равно, что делается на этажах", "В номере на двоих невозможно поместиться!.. Полчища тараканов дополняют картину", – писали тогда в отзывах.

Отель "Токио Стар" Скрин видео

Отзывы постояльцев Скрин видео

Отзывы постояльцев Скрин видео

Команда журналистов сняла крохотный номер (менее 5 квадратных метров), состоящий из ванной комнаты и спальни. Окна там не было, из мебели и сантехники – лишь кровать, занимавшая большую часть пространства, складной столик, ржавая душевая кабинка, унитаз и раковина.

Коридоры в отеле до пожара и после Коллаж

"Ревизоры" отметили, что относительно чистым в номере было лишь постельное белье. На матраце, подушке и одеяле они нашли пятна и волосы, под кроватью – слой пыли и использованный презерватив. Душевая занавеска была покрыта плесенью.

При этом посреди ревизии к журналистам пришел мужчина в футболке с надписью "Охрана" и потребовал, чтобы команда покинула территорию отеля.

Администрация предлагала съем номеров не только на сутки, но и на два часа, называя заведение "отелем бизнес-класса".

Внутри отеля Скрин видео

Ванная комната номера Скрин видео

Крохотная спальня Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL:

Полиция рассматривает три версии случившегося в "Токио Стар": инсценировка пожара для сокрытия убийства; нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Руководство отеля не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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